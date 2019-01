Πράσινα φυλλώδη λαχανικά «ασπίδα» για το ήπαρ

Μια καλή μερίδα από πράσινα φυλλώδη λαχανικά την ημέρα, τη λιπώδη διήθηση του ήπατος (ή αλλιώς ηπατική στεάτωση) κάνει πέρα! Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας ανέφεραν πως η μεγάλη πρόσληψη ανόργανων νιτρικών αλάτων που εντοπίζονται σε πολλά είδη λαχανικών, μειώνει τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Η ηπατική στεάτωση είναι μια κοινή ηπατοπάθεια η οποία πλήττει περίπου το 25% του πληθυσμού. Τα πιο σημαντικά αίτια για την εμφάνισή της είναι το περιττό βάρος καθώς και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σήμερα θεραπεία για την πάθηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα για τη ζωή προβλήματα όπως η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος, το νέο «πράσινο» εύρημα των ερευνητών του Ινστιτούτου Καρολίνσκα θεωρείται άκρως σημαντικό.

Μείωση του λίπους στο ήπαρ πειραματοζώων

«Όταν δώσαμε περισσότερα νιτρικά άλατα μέσω της διατροφής σε ποντίκια που ακολουθούσαν δυτικού τύπου διατροφή πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη, παρατηρήσαμε πολύ μικρότερη αναλογία λίπους στο ήπαρ» ανέφερε ο Ματίας Κάρλστρομ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας του Ινστιτούτου Καρολίνσκα. Συμπλήρωσε ότι παρατηρήθηκε επίσης μείωση της αρτηριακής πίεσης καθώς και βελτίωση της ομοιόστασης ινσουλίνης/γλυκόζης σε ποντίκια με διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση του λίπους στο ήπαρ επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια και μέσω μελετών σε ανθρώπινα ηπατικά κύτταρα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη νιτρικών αλάτων μέσω των λαχανικών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας των μιτοχονδρίων, των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας των κυττάρων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η φυσική κατάσταση και η αντοχή του οργανισμού. Από ερευνητικά στοιχεία έχει επίσης προκύψει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει ευεργετική επίδραση στην καρδιαγγειακή λειτουργία αλλά και στον διαβήτη. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι νόσοι συνδέονται με παρόμοιους μηχανισμούς: το οξειδωτικό στρες προκαλεί προβλήματα στη σήμανση του μονοξειδίου του αζώτου, γεγονός που έχει επιβαρυντική επίδραση στις καρδιομεταβολικές λειτουργίες» σημείωσε ο δρ Κάρλστρομ. Προσέθεσε ότι «δείχνουμε τώρα έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου, μέσω της πρόσληψης περισσότερων νιτρικών αλάτων από τη διατροφή μας τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μονοξείδιο του αζώτου και σε άλλες βιοενεργές μορφές του αζώτου μέσα στο σώμα».

Προς νέες διατροφικές και φαρμακολογικές προσεγγίσεις

Παρότι έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα πολλές κλινικές μελέτες σε ό,τι αφορά τα λαχανικά, υπάρχει ακόμη έντονη επιστημονική διαμάχη σχετικά με το ποιες ακριβώς είναι εκείνες οι ιδιότητές τους που τα καθιστούν υγιεινά. «Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει επικεντρωθεί στα νιτρικά άλατα, τα οποία νομίζουμε ότι αποτελούν το ‘κλειδί’» συνέχισε ο καθηγητής και συμπλήρωσε ότι «επιθυμούμε τώρα εγώ και η ομάδα μου να διεξαγάγουμε κλινικές μελέτες με στόχο να διερευνήσουμε τη θεραπευτική αξία που μπορούν να έχουν τα νιτρικά άλατα που λαμβάνονται μέσω της διατροφής ενάντια στη λιπώδη διήθηση του ήπατος. Τα αποτελέσματα μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων φαρμακολογικών και διατροφικών προσεγγίσεων».

200 γραμμάρια ημερησίως είναι αρκετά

Παρότι απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ακριβής ρόλός των νιτρικών αλάτων, οι ερευνητές ήδη συμβουλεύουν τον πληθυσμό να καταναλώνει περισσότερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι ή το πολύ πλούσιο σε νιτρικά άλατα σπανάκι. «Μάλιστα δεν χρειάζονται τεράστιες ποσότητες προκειμένου να αποκομίσει κάποιος τα προστατευτικά οφέλη που παρατηρήσαμε –μόλις 200 γραμμάρια την ημέρα είναι αρκετά. Δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν καθόλου λαχανικά μέσα στην ημέρα ή μόνο ελάχιστα» κατέληξε ο δρ Κάρσλστρομ.