Άνδρας προσπάθησε να εισβάλει με αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο του Ανόβερο

Το αεροδρόμιο του Ανόβερο έκλεισε μετά από προσπάθεια άντρα να διαπεράσει μια πύλη με το όχημά του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό FAZ, επικαλούμενο την αστυνομία, ο δράστης παραβίασε πύλη εισόδου στο αεροδρόμιο με αυτοκίνητο και οδήγησε στην άσφαλτο.

Η αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να συλλάβει τον δράστη που οδηγούσε σε περιοχή εντός του αεροδρομίου.

BREAKING: Hannover airport, Germany on lockdown after man drove through the gate on to the runway, flights have been diverted #Hannover pic.twitter.com/VFFMNB2FE5

Μέχρι στιγμής οι εργασίες του αεροδρομίου έχουν σταματήσει, με τις αναχωρήσεις να έχουν καθυστέρηση, αρκετές πτήσεις έχουν εκτραπεί στα αεροδρόμια της Βρέμης και του Αμβούργου.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt

— International Flight Network (@FlightIntl) December 29, 2018