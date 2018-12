The Telegraph : Υπάρχει λίστα υπόπτων για το σαμποτάζ στο Γκάτγουικ

epa07242314 Passengers wait within Gatwick airport in Sussex, southeast, England, 20 December 2018. According to media reports, the runway for Britain's second busiest airport Gatwick was shut down by authorities after sightings of drones flying near the area. The incident disrupted air traffic and caused the suspension of all flights in and out of the airfield, with 110,000 passengers on 760 flights were due to fly from Gatwick. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Σύμφωνα με την εφημερίδα the Telegraph, ο δράστης πετούσε το drone γύρω από το κτίριο του αεροδρομίου και άναβε τα φώτα της συσκευής. Περιγραφή από αυτόπτες μάρτυρες θα επιτρέψει σε ειδικούς να καθορίσουν το μοντέλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Δεν έχει συλληφθεί ακόμη ο δράστης. Το Γκάτγουικ διέκοψε τη λειτουργία του για περισσότερες από 36 ώρες, προκαλώντας εκνευρισμό σε τουλάχιστον 100.000 επιβάτες που περίμεναν να πετάξουν μεσούσης της χριστουγεννιάτικης περιόδου, εξαιτίας του παιχνιδιού της γάτας με το ποντίκι ανάμεσα στον σαμποτέρ με τα drones και τους ελεύθερους σκοπευτές της αστυνομίας.