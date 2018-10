Αναστάτωση στις ΗΠΑ από τα τρομοδέματα στη Νέα Υόρκη

A police dog is pictured outside the office of Governor of New York Andrew Cuomo after a suspicious package was found inside in New York, U.S., October 24, 2018. REUTERS/Brendan McDermid

Στον πρώην διευθυντή της CIA, Τζον Μπρέναν, απευθυνόταν το ύποπτο δέμα που στάλθηκε στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNN, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ίδιο το μέσο. Αυτό ήταν το τέταρτο κατά σειρά τρομοδέμα που εστάλη τις τελευταίες μέρες, αφού είχαν προηγηθεί αυτό στον Τζορτζ Σόρος, στο ζεύγος Κλίντον, καθώς και στο ζεύγος Ομπάμα. Ενώ ακολούθησαν αυτά στο γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς, στη Φλόριντα, του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, στο γραφείο της γερουσιαστού των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, στο Σαν Ντιέγκο, καθώς και στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, Έρικ Χόλντερ. Παρότι πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα ύποπτο πακέτο είχε φτάσει και στον Λευκό Οίκο, τελικώς πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για προσπάθεια τρομοκρατίας έκανε λόγο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ Ντε Μπλάσιο, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά τα γεγονότα της Τετάρτης. «Αυτό που είδαμε ήταν προσπάθεια να τρομοκρατηθούμε. Είναι ξεκάθαρα μια πράξη, όπου η τρομοκρατία προσπαθεί. Eίναι ξεκάθαρα μια πράξη τρομοκρατίας που προσπαθεί να υπονομεύσει τον ελεύθερο Τύπο και τους ηγέτες αυτής της χώρας μέσω ενεργειών βίας», είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα στις ΗΠΑ προκλήθηκε έντονη αναστάτωση και προβληματισμός έχει μετά το «μπαράζ» αποστολής εκρηκτικών μηχανισμών. Όσον αφορά τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εστάλησαν σε Χίλαρι Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα, η Μυστική Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την προστασία των πρώην και νυν υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ανέφερε ότι τα δέματα εντοπίστηκαν στα κέντρα διαλογής της αλληλογραφίας, πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, δηλαδή στα σπίτια των δύο κορυφαίων στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος. Το δέμα που είχε ως παραλήπτρια τη Χίλαρι Κλίντον βρέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ενώ εκείνο που είχε σταλεί στον Ομπάμα εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί, κατά τον συνήθη έλεγχο ρουτίνας της αλληλογραφίας τους. Κανένας από τους δύο δεν διέτρεξε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είναι παρόμοιοι με εκείνον που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο ταχυδρομικό κουτί δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος. Στο στόχαστρο μπήκε και το κτίριο Time Warner Center, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του CNN, το οποίο εκκενώθηκε μετά από εντοπισμό ύποπτου πακέτου. Όπως αναφέρεται, το δέμα είχε τελικά ως αποδέκτη τον πρώην διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τον εκρηκτικό μηχανισμό βρέθηκε και ένας φάκελος που περιείχε λευκή σκόνη. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκκένωση του γραφείου της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς, στη Φλόριντα αφού εντοπίστηκε ένα ύποπτο δέμα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η Γουάσερμαν-Σουλτς είναι η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος. Ύποπτος μηχανισμός, πιθανότατα βόμβα, στάλθηκε στο γραφείο του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο Κουόμο συμπλήρωσε ότι «δεν θα εκπλαγεί» αν εντοπιστούν και άλλα τέτοια ύποπτα δέματα. Ακόμα ένα ύποπτο πακέτο εστάλη στο γραφείο γερουσιαστού των Δημοκρατικών, της Καμάλα Χάρις, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, το οποίο εκκενώθηκε. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Χάρις, τα δέματα αυτά δεν είχαν ως παραλήπτη τη Χάρις ή κάποιο άλλο πρόσωπο στο γραφείο της. Στο ίδιο κτίριο στεγάζονται και τα γραφεία της εφημερίδας San Diego Union-Tribune. Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC μετέδωσε ότι εντοπίστηκε και ένα ύποπτο δέμα που είχε σταλεί στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, Έρικ Χόλντερ.