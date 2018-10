Μουρίνιο: «Δεν νοιάζονται όλοι το ίδιο για την ομάδα»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Βαλένθια για τη δεύτερη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ και ο Ζοσέ Μουρίνιο στη σημερινή συνέντευξη Τύπου είχε αρκετό ζουμί να δώσει μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προέρχονται από την ήττα από τη Γουέστ Χαμ(3-1) πράγμα που προκάλεσε περισσότερα σενάρια που θέτουν τον Πορτογάλο τεχνικό εκτός Ολντ Τράφορντ.

Έτσι, ο 55χρονος προπονητής τόνισε: « Πολλές φορές, αυτό που βλέπεις δεν είναι η αλήθεια. Όπως ένας άνθρωπος μπορεί να δείχνει χαρούμενος αλλά μέσα του να είναι λυπημένος, έτσι και κάποιος που έχει χαμηλά το πρόσωπο μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Θεωρώ ότι δεν νοιάζονται όλοι το ίδιο, αλλά δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες»

Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί από τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μάντσεστερ, ο Μουρίνιο απάντησε μονολεκτικά «όχι».

