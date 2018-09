Σε επιφυλακή για την άφιξη του «Ζορμπά» η χώρα

Σε πλήρη ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την επέλαση του κυκλώνα «Ζορμπά», ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σε επιφυλακή προκειμένου να συνδράμει σε περιοχές που τυχόν θα πλήξει τις επόμενες μέρες η κακοκαιρία ενώ η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προτρέπει τους πολίτες να αποφύγουν να περπατούν δίπλα σε πινακίδες και μεγάλα δέντρα αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα σε θάλασσες και ακτές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται με την τελευταία ενημέρωση της υπηρεσίας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο μεσογειακός κυκλώνας, που ήδη οργανώνεται περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Πελοποννήσου, θα είναι εξασθενημένος όσον αναφορά την ταχύτητα των ανέμων.

Όπως επισημαίνεται, κατά το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Αν. Θεσσαλίας, των Κυκλάδων και της Δυτικής Κρήτης, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες κατά περιόδους θα είναι πολύ ισχυρές και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Οι άνεμοι το Σάββατο αναμένεται να φτάνουν τα δέκα μποφόρ μόνο στη Θάλασσα των Κυθήρων, ενώ στις υπόλοιπες νότιες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι 7-8 μποφόρ, αλλά με ριπές ακόμη μεγαλύτερης έντασης.

Την Κυριακή οι άνεμοι στα ηπειρωτικά δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5-6 μποφόρ και θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Κεντρικό Αιγαίο.

Τέλος, η απότομη ανύψωση της στάθμης της θάλασσας (πλημμυρίδα) και τα πολύ μεγάλου ύψους κύματα που αναμένονται στην περιφέρεια του Μεσογειακού Κυκλώνα, επίσης προβλέπεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στις παράκτιες περιοχές της Ν. Πελοποννήσου, στα Κύθηρα, στα Αντικύθηρα, στη Δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για το πέρασμα του κυκλώνα «Ζορμπά» από τη χώρα μας. Τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που συνοδεύουν την κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Αυτό επιβεβαίωσαν και με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, μαζί με τον διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Θοδωρή Κολυδά, προκειμένου να δώσουν τα ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη των φαινομένων, για τη σωστή ενημέρωση του κόσμου και ταυτόχρονα να δώσουν συστάσεις στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφύγουν.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Latest view of the #medicane in the central Mediterranean: impressive structure! Now beginning to track eastwards towards Greece. Video: @meteociel pic.twitter.com/NkoC40pt6O

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018