Δεκαεπτά μάρτυρες της φερόμενης επίθεσης με χημικά όπλα στη συριακή πόλη Ντούμα παρουσίασε η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η επίθεση της 7ης Απριλίου ήταν σκηνοθετημένη.

Ανάμεσα στους μάρτυρες που παρουσίασε η Ρωσία και η Συρία ήταν ένας 11χρονος Σύρος, που παρουσιάσθηκε ως ο Χάσαν Ντιάμπ, ο οποίος νωρίτερα τον Απρίλιο σε συνέντευξη μαζί με τον πατέρα του στο ρωσικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24, υποστήριξε πως υποδύθηκε το θύμα χημικής επίθεσης σε βίντεο που γυρίστηκε, σύμφωνα με το δίκτυο, από τη μη κυβερνητική οργάνωση Λευκά Κράνη, τους διασώστες που επιχειρούν σε ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και οι οποίοι επισήμαναν αυτή τη φερόμενη επίθεση.

Ο Ρώσος μόνιμος εκπρόσωπος στον ΟΑΧΟ Αλεξάντερ Σούλγκιν διαμήνυσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Χάγη, ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απειλεί τη Συρία με νέες επιθέσεις για τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων από την Δαμασκό, αλλά η Μόσχα δεν θα επιτρέψει αυτό το συμβεί.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε και ένας χειρουργός από τη Ντούμα, ο οποίος δήλωσε ότι ότι εξέτασε νεαρό ασθενή, ο οποίος πήγε υγρός και με πρησμένη κοιλιά λέγοντας ότι έχει προσβληθεί σε κάποιον χημικό παράγοντα, όμως αλλά δεν είχε συμπτώματα αυτού του είδους.

Η Βρετανία χαρακτήρισε τέχνασμα τη παρουσίαση των μαρτύρων και τόνισε ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, ανάμεσά τους Γαλλία και ΗΠΑ μποϊκόταραν την κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση.

«Ο ΟΑΧΟ δεν είναι θέατρο», δήλωσε ο Πίτερ Γουίλσον, ο εκπρόσωπος της Βρετανίας στον Οργανισμό με ανακοίνωσή του.

«Η απόφαση της Ρωσίας να καταχραστεί τον ΟΑΧΟ είναι ακόμη μια ρωσική απόπειρα υπονόμευσης της δουλειάς του Οργανισμού και συγκεκριμένα των εργασιών της διερευνητικής αποστολής που ερευνά τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία», υπογράμμισε.

Hassan Diab shown on video in presser as his father says they were told on April 7th go to hospital. Tyres being burned and smoke. People started pouring water on Hassan. Later told it was fake, saw no poisoning. All in good health pic.twitter.com/CM2VJpuiMA

— Michelle Clifford (@skynewsmichelle) April 26, 2018