Οταν το 1971 ο Δημοσθένης Λαμπρούκος (Λάμπρος Κωνσταντάρας) φλέρταρε με την Τζίνα Κόντε Ρόσα (Μάρω Κοντού) πλάι στην τεράστια πισίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου Hydra Beach και τα χλιδάτα κότερα μετέφεραν τους διεθνείς jet-setters στο λιμάνι της αντικρινής Υδρας για ποτό και ντόλτσε βίτα, ούτε ο πρωτοπόρος επιχειρηματίας Νίκος Κωνσταντινίδης, που είχε εμπνευστεί τη μοντέρνα μονάδα φιλοξενίας, μπορούσε να φανταστεί ότι η χερσόνησος της Ερμιονίδας θα εξελισσόταν στην Κυανή Ακτή της Ελλάδας.

Από τον βαθύπλουτο σεΐχη του Αμπου Ντάμπι Tahnoun bin Zayed Al Nahyan και τον ιρλανδό μεγιστάνα του χάλυβα Paul Coulson μέχρι σημαντικά ξένα funds, επενδυτές που προέρχονται από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και ελληνικά κεφάλαια, συναγωνίζονται στις luxury επενδύσεις, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο.

Αλλωστε η Πελοπόννησος πλασάρεται ολοένα και ψηλότερα στις λίστες των επιλογών τόσο εγχώριων όσο και ξένων υποψηφίων αγοραστών πολυτελών ακινήτων, ενώ η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα αξιολόγησης έχει ανοίξει ακόμη περισσότερο την όρεξη των private equity για επενδύσεις στο real estate.

Hydra’s Art Residencies

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Ερμιόνης και πολύ κοντά στο Hydra Beach, το οποίο «τρέχει» ο ισπανικός όμιλος Barceló Hotels & Resorts, η τουριστική επένδυση Hydra’s Art Residencies με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα έλαβε το πράσινο φως για την ένταξή της στον Ν. 4608/2019, περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

H ανάπτυξη του τουριστικού project, που πέρα από τις ξενοδοχειακές υποδομές περιλαμβάνει και μεγάλο κομμάτι στον τομέα της εξοχικής κατοικίας, θα γίνει από την εταιρεία Plepi Land Development σε παραθαλάσσια έκταση 305 στρεμμάτων.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία ενός πρότυπου θεματικού, αειφορικής κατασκευής και λειτουργίας, τουριστικού υποδοχέα, ο οποίος θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακό συγκρότημα 164 δωματίων με υποστηρικτικές υποδομές (spa, εστιατόρια, bar κ.ά.), convention center 250 θέσεων, δύο ζώνες παραθεριστικών κατοικιών με συνολικά 229 κατοικίες, χώρους τέχνης, πολιτισμού, αναψυχής και άθλησης καθώς και μαρίνα σκαφών 40 θέσεων.

H επένδυση, ύψους 119 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια κατά 30% και δανεισμό 70% και θα δημιουργήσει 190 θέσεις εργασίας.

Six Senses Porto Heli

Την ίδια ώρα η χερσόνησος της Ερμιονίδας είναι ο νέος προορισμός και για την InteContinental, καθώς το project των CBE Capital με έδρα το Λονδίνο, Golden Land Goutos, Taconic Capital Advisors με έδρα τη Νέα Υόρκη και Cedar Capital Partners με έδρα το Λονδίνο στο πρώην Costa Perla θα φέρει το brand Six Senses.

Το 5άστερο Six Senses Porto Heli, που θα ανοίξει το 2026, θα διαθέτει περίπου 60 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με ιδιωτικές πισίνες, μαζί με μια βίλα 3 υπνοδωματίων. Επιπλέον, θα υπάρχουν 10 επώνυμες κατοικίες προς πώληση, με 5 έως 8 υπνοδωμάτια, καθώς και spa 1.600 τ.μ., γυμναστήριο, εστιατόρια, προβλήτα για τα σκάφη των πελατών, μέχρι και βιολογικός λαχανόκηπος. Η είσοδος της Six Senses στην Ελλάδα μετά την παρουσίαση του Six Senses Megalonisos που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί από την Grivalia Hospitality στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, πολύ κοντά στην Αττική.

AKS Hinitsa Bay και AKS Porto Heli: Επίσης στο Πόρτο Χέλι, ο δισεκατομμυριούχος Paul Coulson λέγεται ότι σκοπεύει να αναπτύξει ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 5 αστέρων και 10 πολυτελείς κατοικίες, συνολικής αξίας άνω των 250 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκύψει από την ενοποίηση του λεγόμενου «κτήματος Aλεξίου», έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων, με το ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay και στη συνέχεια με έτερο ξενοδοχείο AKS Porto Heli.

Τις δύο μονάδες εξαγόρασε ο ιρλανδός επιχειρηματίας πέρυσι τον Φεβρουάριο έναντι περίπου 50 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το project θα «τρέξει» υπό τη Four Seasons. Βερβερόντα: Η εταιρεία Γούτος Οικοδομή Ε.Ε., η οποία συνδέεται με την οικογένεια Γούτου, γνωστή και από την Golden Land Goutos, με μακρόχρονη παρουσία στο Πόρτο Χέλι, ήταν αυτή που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ ότι κατέθεσε τη μία και μόνη δεσμευτική προσφορά για το ακίνητο στην περιοχή Βερβερόντα.

Το ακίνητο των 627 στρεμμάτων, αν και εφόσον κατακυρωθεί οριστικά στην εταιρεία, θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ με τον τρόπο που θα επιλέξει τον τρόπο ο επενδυτής στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που επιτρέπει το χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο σχεδιασμού και αδειοδοτήσεων της χώρας μας.

Scarlet Beach Hotel – Το project του αινιγματικού σεΐχη που αγοράζει ελαιώνες

Στη θέση Πετροθάλασσα του Δήμου Ερμιονίδας (παραλία Αγίων Αναργύρων), ακόμη μια τουριστική επένδυση έλαβε τα κίνητρα της ταχείας αδειοδότησης και της χωροθέτησης του νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο λόγος για το Scarlet Beach Hotel στη θέση του παλιού Ermioni Club, με επενδυτικό φορέα τη Scarlet Beach Α.Ε. Πρόεδρος και CEO της εταιρείας είναι ο Γιάννης Ρουμπάτης, πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Αν και αυτή η «λεπτομέρεια» έχει από μόνη της ενδιαφέρον, ο ιδιοκτήτης και το σχεδιαζόμενο project απογειώνουν το story.

Κι αυτό γιατί το ακίνητο της έκτασης των 234 στρεμμάτων είναι μία από τις πρώτες επενδύσεις του σεΐχη Tahnoun bin Zayed Al Nahyan στη χώρα μας, ενώ οι κατοικίες στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 θα φέρουν το σήμα Waldorf Astoria της Hilton, το οποίο έχει «κλειδώσει» για κάποιες από τις πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτυχθούν στο ακίνητο που φιλοξενούσε επί δεκαετίες το εμβληματικό Hilton Athens.

Συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο ύψους 203 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων, δυναμικότητας 100 κλινών, 15 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (9 branded residences εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και 6 exclusive villas), συνεδριακού κέντρου, spa, γυμναστηρίου, εστιατορίων και λοιπών συναφών υποδομών.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια και συγκεκριμένα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 25% και με δανειακά κεφάλαια σε ποσοστό 75%. Η ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργήσει 214 νέες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο για τον βαθύπλουτο πλην αινιγματικό σεΐχη, κάτοχο μαύρης ζώνης στο βραζιλιάνικο ζίου ζίτσου και δεινό σκακιστή που ελέγχει μεγάλο μέρος της οικονομικής αυτοκρατορίας των Al Nahyan, ίσως της πλουσιότερης οικογένειας στον κόσμο, η επένδυση στην Ερμιόνη δεν είναι η μόνη στην Ελλάδα. Κατέχει το πολυτελές 5ώροφο νεοκλασικό στη γωνία Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη, που κάποτε ανήκε στον πάλαι ποτέ «Μίδα της Σοφοκλέους» Γιάννη Τζιβέλη, ενώ έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις σε ελαιώνες στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία.