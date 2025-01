H εβδομάδα ωρολογοποιίας του Ομίλου LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) για το 2025 ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει τις πύλες της στις 21 Ιανουαρίου –για πρώτη φορά– στο Λος Άντζελες. Οι δραματικές εξελίξεις ωστόσο με την γιγαντιαία πυρκαγιά που κατέκαψε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης και χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στην πόλη των Αγγέλων κατέστησε ανέφικτη και άκαιρη τη διοργάνωση μίας έκθεσης ειδών πολυτελείας σε μία περιοχή όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα πάντα. Ο όμιλος LVMH αποφάσισε κατά συνέπεια να ακυρώσει την προγραμματισμένη εκδήλωση στην Καλιφόρνια και να παρουσιάσει τις πρώτες νέες δημιουργίες των Bulgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith, Louis Vuitton, Daniel Roth, Gerald Genta, Tiffany & Co. και L’ Epée 1839 στη Νέα Υόρκη (21-22 Ιανουαρίου) και στο Παρίσι (30-31 Ιανουαρίου). Η εκδήλωση της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική μπουτίκ του οίκου Tiffany’s στην 5η Λεωφόρο καθώς και στις παρακείμενες μπουτίκ των Louis Vuitton και Bulgari. Στο Παρίσι η LVMH Watch Week θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Cheval Blanc Paris και στις μπουτίκ των οίκων. Τα νέα πάντως έχουν ήδη κυκλοφορήσει καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο σκέλος της έκθεσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ας δούμε τι καλό παρουσίασαν οι κορυφαίοι οίκοι ωρολογοποιίας στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς.

BULGARI

Το μεγάλο νέο του οίκου Bulgari δεν αφορά σε κάποιο νέο μοντέλο ρολογιού αλλά σε κάτι εξίσου ουσιαστικό: έναν ολοκαίνουριο αυτόματο μηχανισμό που πλέον εξοπλίζει τα εμβληματικά μοντέλα Serpenti Tubogas και Serpenti Seduttori. Ο Caliber BVS 100 Lady Solotempo είναι ο πρώτος αυτόματος μηχανισμός του οίκου ειδικά για τις γυναικείες συλλογές του. Δείχνει μόνο τις ώρες και τα λεπτά και είναι από τους πιο μικροσκοπικούς μηχανισμούς που κυκλοφορούν στην αγορά. Ό,τι πρέπει για ρολόγια-κοσμήματα όπως τα Serpenti. Ιδιαίτερο γνώρισμά του ο περίτεχνα σκαλιστός ρότορας σε μοτίβο φολίδων φιδιού, ο οποίος είναι ορατός από το κρύσταλλο ζαφειριού στην πλάτη της κάσας.

Στην LVMH Watch Week παρουσιάστηκαν εντυπωσιακά μοντέλα Serpenti Tubogas με μονό ή διπλό μπρασελέ καθώς και επτά μοντέλα Serpenti Seduttori. Είδαμε εκδόσεις από κίτρινο ή ροζ χρυσό με στεφάνη από διαμάντια, διμεταλλικές εκδοχές από ατσάλι και ροζ χρυσό, καθώς και εκδόσεις από ανοξείδωτο ατσάλι με καντράν είτε από μαύρη λάκα είτε από λευκή οπαλίνα. Μαζί κυκλοφόρησαν και δύο μοντέλα υψηλής κοσμηματοποιίας από λευκό ή κίτρινο χρυσό, τα οποία είναι ενδεδυμένα εξολοκλήρου με 875 διαμάντια, στην κάσα, στο καντράν και στο μπρασελέ και έχουν κορόνα με cabochon από μπλε ζαφείρι ή ροζ ρουμπελίτη, αντίστοιχα.

HUBLOT

Η Hublot έχει φέτος μια σημαντική επέτειο –τα 20 χρόνια του Big Bang–και το γιορτάζει με νέα κεραμικά μοντέλα Spirit of Big Bang σε νέα χρώματα καθώς και με μικρότερες εκδοχές του Big Bang Meca-10 και νέο μηχανισμό. Tα ανασχεδιασμένα Big Bang Meca-10 έχουν μικρότερη, πιο ευκολοφόρετη κάσα 42 χιλιοστών και είναι εφοδιασμένα με τον νέο μηχανισμό HUB1205. Ο συναρπαστικός μηχανισμός έχει τρεις ευθύγραμμες γέφυρες με σατινέ υφή που ταιριάζει με την υψή της κάσας. Χάρη στα δύο ελατήρια τα ρολόγια προσφέρουν το χαρακτηριστικό απόθεμα ισχύος των 10 ημερών όπως και τα προηγούμενης γενιάς Big Bang Meca-10.

Η συλλογή Spirit of Big Bang εμπλουτίστηκε με τρεις νέους skeleton χρονογράφους 42mm με κάσες από κεραμικό σε σκούρο πράσινο, γαλάζιο και μπεζ. Κάθε έκδοση είναι περιορισμένη σε 200 τεμάχια.

Skeleton είναι και το Big Bang Tourbillon Automatic Green Saxem, με διάφανη κάσα 44 χιλιοστών από ένα ενιαίο κομμάτι ζαφειριού, για την ακρίβεια το υλικό ονομάζεται SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral) και είναι ένα κράμα οξειδίου του αλουμινίου –που είναι βασικό συστατικό του ζαφειριού– και σπάνιων γαιών όπως το θούλιο, το χόλμιο και το χρώμιο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και με λάμψη εντονότερη από εκείνη του ζαφειριού. Χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της τεχνολογίας των δορυφόρων και των λέιζερ και είναι ένα μοναδικό στο είδος του υλικό που η Hublot είχε ξαναχρησιμοποιήσει και πριν από λίγα χρόνια, το 2019, στο μοντέλο Big Bang MP-11, το 2023 Big Bang Tourbillon Automatic SAXEM Yellow Neon στην περσινή LVMH Watch Week ο χρονογράφος Big Bang UNICO Saxem Green.

To Big Bang Tourbillon Automatic Green Saxem είναι περιορισμένη έκδοση 18 τεμαχίων και φιλοξενεί τον αυτόματο μηχανισμό MHUB6035 με μικρο-ρότορα και tourbillon 60 δευτερολέπτων στο 6, φινιρισμένο εξ ολοκλήρου σε μαύρο χρώμα για έντονη αντίθεση.

Για το τέλος αφήσαμε μία ειδική έκδοση, το Spirit of Big Bang Year of the Snake, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Έτος του Φιδιού στο κινεζικό ημερολόγιο. Πρόκειται για μία περιορισμένη έκδοση 88 κομματιών με στεφάνη και λουράκι σε μοτίβο φολίδων φιδιού. Ένα ρεαλιστικό ανάγλυφο φίδι από χρυσό ελίσσεται στο καντράν περιβάλλοντας τους μετρητές του χρονογράφου ενώ το κεφάλι του βρίσκεται στη θέση 12.

TAG HEUER

Το μεγάλο νέο της μάρκας ήρθε τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, όταν ανακοινώθηκε επίσημα ότι η TAG Heuer επιστρέφει ως επίσημος χρονομέτρης της Formula 1. Προφανώς, με αφορμή την έναρξη αυτής της δεκαετούς συνεργασίας, η ελβετική εταιρεία φρόντισε να δημιουργήσει νέους χρονογράφους με σπορ ιδιοσυγκρασία και έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ομώνυμη συλλογή Formula 1 εμπλουτίστηκε με νέους χρονογράφους 44 χιλιοστών από τιτάνιο σε πέντε χρώματα και αμμοβολημένο ή DLC φινίρισμα.

Οι τέσσερις έχουν μαύρα καντράν με λεπτομέρειες σε έντονα χρώματα, ενώ ο πέμπτος, ο Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing έχει καρό καντράν από μπλε οπαλίνα και στεφάνη από σφυρήλατο άνθρακα με ταχυμετρική κλίμακα.

Εξίσου εντυπωσιακοί είναι και οι δύο χρονογράφοι Carrera Chronosprint x Porsche Rallye σε περιορισμένες εκδόσεις 911 κομματιών από ατσάλι και 11 κομματιών από χρυσό 18Κ. Έχουν και οι δύο μαύρα καντράν και κρύβουν τον πρωτοποριακό μηχανισμό TH20-08, σχεδιασμένο να μετρά με ακρίβεια 9,1 δευτερόλεπτα προς τιμήν του αυτοκινήτου Porsche 911 «147» Monte Carlo Rally του 1965.

Η οικογένεια Carrera απέκτησε και δύο νέα, άκρως εντυπωσιακά μέλη με ντεγκραντέ μοβ-μαύρα καντράν: έναν χρονογράφο διαμέτρου 39 χιλιοστών και έναν χρονογράφο με Tourbillon στα 42 χιλιοστά, σε περιορισμένη έκδοση 200 κομματιών.

Για τις κυρίες στην LVMH Watch Week 2025 παρουσιάστηκαν δύο Carrera Chronographs 39 mm με ροζ ή μεταλλικό γαλάζιο καντράν και 72 διαμάντια στη στεφάνη και άλλα 12 στις ενδείξεις των ωρών.

Αλλά και δύο νέα γυναικεία Carrera Date 36 mm έκαναν μόλις το ντεμπούτο τους. Έχουν με παστέλ καντράν (λιλά ή ροζ) με εφέ ηλιακών ακτίνων, είναι εφοδιασμένα με τον αυτόματο Calibre 7, έχουν διαμάντια στις ενδείξεις των ωρών και τα ανανεωμένα μπρασελέ Carrera H.

ZENITH

H Zenith, η οποία γιορτάζει φέτος 160 χρόνια από την ίδρυσή της, εγκαινίασε το 2025 με δύο εντυπωσιακούς χρονογράφους: τον Defy Skyline Chronograph Skeleton και τον Chronomaster Sport Rainbow. Ο πρώτος έρχεται να εμπλουτίσει τη συλλογή σπορ μοντέλων με ενσωματωμένο μπρασελέ της Zenith και έχει skeleton καντράν σε φωτεινό μπλε ή σκούρο γκρι χρώμα.

Ο Chronomaster Sport Rainbow είναι μία έκπληξη, καθώς ξεφεύγει από όσα γνωρίζαμε για τον δημοφιλή αυτό χρονογράφο της Zenith. Πιο πολύτιμος και πιο χρωματιστός, είναι φτιαγμένος ολόκληρος από λευκό χρυσό με στεφάνη διακοσμημένη με έγχρωμα ντεγκραντέ ζαφείρια κοπής baguette, τα οποία διακόπτονται από 10 διαμάντια. Έγχρωμα ζαφείρια κοπής baguette σηματοδοτούν τις ενδείξεις της ώρας στο μαύρο καντράν με τους γνώριμους τρεις μετρητές σε ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι και μπλε.

LOUIS VUITTON

Στο ντεμπούτο της Louis Vuitton στην LVMH Watch Week 2025 παρουσιάστηκαν νέα μοντέλα Tambour Spin Time καθώς και μια νέα ψηφιακή απεικόνιση της ώρας. Κατ’ αρχάς η συλλογή Tambour Taiko Spin Time επανέρχεται με ανασχεδιασμένη κάσα και νέο manufacture αυτόματο μηχανισμό με βελτιωμένο σύστημα Spin Time. Πρόκειται για ένα πατενταρισμένο σύστημα, στο οποίο οι ενδείξεις των ωρών είναι σε μορφή 12 κύβων που περιστρέφονται και δείχνουν την ώρα, ενώ στο κέντρο τρέχει μόνο ο δείκτης των λεπτών. Το βασικό μοντέλο της συλλογής, το Tambour Taiko Spin Time με διάμετρο 39,5 mm, υπάρχει σε δύο παραλλαγές: με καντράν σε εφέ ηλιακών ακτίνων και με καντράν από ένα είδος χαλαζία γνωστό ως hawk’s eye (μάτι του γερακιού) και κάσα στολισμένη με διαμάντια. Στο εσωτερικό και των δύο μοντέλων κρύβεται ο νέος Calibre LFT ST13.01 που προσφέρει ενεργειακή αυτονομία 45 ωρών.

Υπάρχουν νέα μοντέλα Spin Time Air 42,5 mm με ή χωρίς διαμάντια και όλο το σύστημα των κύβων μοιάζει να ίπταται στο κενό. Ένα από αυτά, το καινοτόμο Spin Time Air Antipode, διαθέτει και λειτουργία παγκόσμιας ώρας με 24 χρονικές ζώνες στους περιστρεφόμενους κύβους, ένδειξη ημέρας/νύχτας και κεντρικό παγκόσμιο χάρτη.

Κορυφαίο μοντέλο της συλλογής είναι το Spin Time Air Flying Tourbillon, στο οποίο έχουμε τους 12 περιστρεφόμενους κύβους για τις ώρες και στο κέντρο ένα ιπτάμενο tourbillon με το χαρακτηριστικό λουλούδι-μονόγραμμα της Louis Vuitton επάνω στον κλωβό του.

Το τελευταίο μοντέλο που παρουσίασε ο οίκος Louis Vuitton είναι το Tambour Convergence, ένα Art Deco αισθητικής μοντέλο από ροζ χρυσό ή πλατίνα (το πλατινένιο είναι διακοσμημένο με διαμάντια). Η 37 χιλιοστών κάσα του στεγάζει τον νέο Caliber LFT MA01.01 και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν έχει δείκτες ούτε κλασικό καντράν. Οι ώρες και τα λεπτά εμφανίζονται σε ένα κομψό παράθυρο στο πάνω τμήμα του ρολογιού.

DANIEL ROTH

Η αναγέννηση του οίκου Daniel Roth συνεχίζεται φέτος με το Extra Plat Souscription, ένα ρολόι που ακολουθεί το επιτυχημένο Tourbillon του 2023. Πρόκειται για μία περιορισμένη έκδοση μόλις 20 κομματιών από κίτρινο χρυσό 18Κ, η οποία είναι εμπνευσμένη στα υπέρλεπτα μοντέλα C107 και C167 του Daniel Roth, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η διαστάσεων 38,6 × 35,5 χιλ. κάσα του φιλοξενεί έναν καινούριο κουρδιστό μηχανισμό, τον caliber DR002, ο οποίος έχει πάχος μόλις 3,1 χιλιοστά και προσφέρει 65 ώρες ενεργειακής αυτονομίας. Εντυπωσιακά κομψό, το χρυσό καντράν με την παραδοσιακή χειροποίητη guilloché διακόσμηση, κατασκευάζεται in-house στη La Fabrique du Temps.

GÉRALD GENTA

Το Gentissima Oursin Fire Opal είναι η φετινή πρόταση του οίκου Gerald Genta. Έχει κάσα 36 mm από κίτρινο χρυσό 3N με σοφιστικέ γυάλινο φινίρισμα και 137 οπάλια της φωτιάς (fire opals) στερεωμένα με καρφάκια από κίτρινο χρυσό. Τα οπάλια αυτά προέρχονται από ηφαίστεια του Μεξικού και έχουν θερμές πορτοκαλί, κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις. Ένα πορτοκαλί καντράν από τον ημιπολύτιμο λίθο καρνεόλιο ολοκληρώνει το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τα οκταγωνικά μοτίβα στο πολυεδρικό κρύσταλλο και στην κάσα κάνουν το ρολόι μοναδικό. Στο εσωτερικό κρύβει τον μηχανισμό GG-005 Elite της Zenith με ειδικής κατασκευής βαρίδι από κίτρινο χρυσό.

TIFFANY & CO

Ο οίκος Tiffany & Co. συμμετείχε κι αυτός για πρώτη φορά φέτος στην LVMH Watch Week 2025 με πλήθος εντυπωσιακών ρολογιών που συνδυάζουν την ιστορία, το πνεύμα καινοτομίας και την υψηλή καλλιτεχνία του οίκου. Και είναι όλα ρολόγια-κοσμήματα. Το Bird on a Rock Full Pavé Diamond είναι στολισμένο απ’ άκρη σ’ άκρη με 1.362 διαμάντια μπριγιάν, τόσο στην 36 χιλιοστών κάσα του όσο και στο περίτεχνο μπρασελέ του από λευκό χρυσό. Την περιφέρεια του εντυπωσιακού καντράν κοσμούν 30 ακουαμαρίνες σε κοπή baguette, σαν ένα είδος πολύτιμης φωλιάς για το διαμαντένιο πουλί που στέκεται στο κάτω μέρος. Σε παρόμοιο mood, το Bird on a Rock Tsavorite έχει 36 πράσινους τσαβορίτες κοπής baguette στην περιμετρικά του διαμαντοστόλιστου καντράν, διαμάντια στην κάσα και στους βραχίονες και λουράκι από πράσινο δέρμα αλιγάτορα.

Το εμβληματικό σχέδιο Sixteen Stone του διάσημου σχεδιαστή κοσμημάτων Jean Schlumberger μεταφέρεται σε ένα ρολόι, το Twenty Four Stone, ένα αριστούργημα από λευκό χρυσό με τουλάχιστον 700 διαμάντια βάρους 6,5 καρατίων στην κάσα, την κορόνα, τη στεφάνη το καντράν και τους βραχίονες. Πάνω στην περιστρεφόμενη εσωτερική στεφάνη με τα 24 διαμάντια, ξεχωρίζουν οι χρυσές ενδείξεις των ωρών σε μορφή σταυροβελονιάς, μία μνεία στην οικογενειακή σχέση του Schlumberger με την κλωστοϋφαντουργία.

Ένα εντυπωσιακό μοντέλο εμπνευσμένο από τις περίφημες λάμπες του οίκου Tiffany είναι το Eternity Wisteria Watch. Έχει κάσα 38 χιλιοστών από λευκό χρυσό και ένα φαντασμαγορικό καντράν από διαφανές σμάλτο τεχνικής plique-à-jour που μοιάζει με βιτρό και είναι στα χρώματα του νερού και της θάλασσας, ενώ μεγάλα διαμάντια σε διάφορα σχήματα αποτελούν τις ενδείξεις της ώρας.

Το θρυλικό Tiffany Diamond, ένα κίτρινο διαμάντι 128,54 καρατίων, ήταν η έμπνευση για τα ρολόγια Carat 128 Facet. Αυτά τα ρολόγια σε σχήμα cushion (μαξιλάρι) έχουν διάμετρο 30 χιλιοστά και βγαίνουν σε δύο παραλλαγές: από λευκό χρυσό με λευκά διαμάντια και λουράκι Tiffany Blue ή από κίτρινο χρυσό με κίτρινα διαμάντια και μαύρο λουράκι από δέρμα. Μάλιστα στο πίσω μέρος της κάσας του μοντέλου από κίτρινο χρυσό υπάρχει χαραγμένος ο αριθμός 727, ο οποίος παραπέμπει στη διεύθυνση του εμβληματικού καταστήματος της Tiffany στη Νέα Υόρκη.

Για το τέλος αφήσαμε το Carat 128 Aquamarine High Jewelry Watch, ένα έξοχο ρολόι-κόσμημα από λευκό χρυσό με διάμετρο 27 χιλιοστά. Το καντράν του είναι κατασκευασμένο από μία τεράστια ακουαμαρίνα 34,52 καρατίων, ειδικής κοπής ώστε να μιμείται το χαρακτηριστικής κοπής διαμάντι Tiffany. Η υπέροχη αυτή δημιουργία τυλίγεται γύρω από τον καρπό με ένα μπρασελέ πέντε σειρών, στολισμένο με 913 διαμάντια που το βάρος τους ξεπερνά τα 29 καράτια!

L’EPÉE 1839

Ο έβδομος και τελευταίος οίκος που συμμετείχε στην LVMH Watch Week 2025 ήταν ο οίκος L’Epée 1839 με το Watch Box, ένα πολυτελές κουτί από διαφανές ακρυλικό κρύσταλλο, το οποίο λειτουργεί ως προθήκη για το αγαπημένο σας ρολόι και παράλληλα προσφέρει και μία χαριτωμένη μηχανική λειτουργία. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ένα μηχανικό σύστημα ανυψώνει το ρολόι την ώρα που ανοίγει το καπάκι. Με το κλείσιμο της κασετίνας επανακουρδίζεται ταυτόχρονα ο εσωτερικός αυτός μηχανισμός.

Το Watch Box κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου in-house από την L’Epée 1839 και η τιμή του είναι στα 9.900 CHF (χωρίς ΦΠΑ), για όποιον ενδιαφέρεται να το αποκτήσει.