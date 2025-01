Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβέστες στη Νότια Καλιφόρνια, για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που κατάπινε τα πάντα στο πέρασμά της.

Στη γειτονιά Pacific Palisades κάηκαν 3.000 στρέμματα, πολλά σπίτια καταστράφηκαν και 30.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία καιρικά δεδομένα η φωτιά είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο καθώς οι άνεμοι πνέουν ανεξέλεγκτοι.

Άλλη μία πυρκαγιά, μικρότερης έκτασης, μαίνεται κοντά στην Πασαντίνα στο Eaton Canyon.

#PalisadesFire from a flight arriving into LAX pic.twitter.com/NSOfSAymbk

Οι αρχές της γειτονικής Σάντα Μόνικα εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για ένα βόρειο τμήμα της πόλης και έκλεισαν την περιοχή προκειμένου να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Η πόλη φιλοξενεί περίπου 90.000 κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν νότια της ζώνης εκκένωσης.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl

Σύννεφα μαύρου καπνού έφτασαν σε γειτονιά δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες, στην οποία κατοικούν 24.000 κάτοικοι, ανάμεσά τους και πολλοί διάσημοι.

«Είναι καταστροφικό, μια καταστροφική απώλεια, για όλο το Λος Άντζελες», δήλωσε η Τρέισι Παρκ, δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το Pacific Palisades. Πρόσθεσε ότι αναμένει να χαθούν εκατοντάδες κτήρια.

This is my last post for a little while. I don’t even know what to do anymore this place is getting wiped off the map. Absolute destruction every turn. #PalisadesFire #fireseason pic.twitter.com/7ierkk0n8D

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας. Πολλές υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν με ομάδες κρούσης, αλλά ο άνεμος καθήλωσε τα αεροσκάφη, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθιστώντας την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ιδιαίτερα δύσκολη.

Smoke from the #PalisadesFire nearly blocks out the sunset in LA.

Looks like the blaze is headed inland towards Brentwood. Just insane images. pic.twitter.com/JW2hJ64Sk0

— Jon Michael Raasch (@JMRaasch) January 8, 2025