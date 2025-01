Διοικητήριο του ρωσικού στρατού στην περιοχή Μάρινο της περιφέρειας Κουρσκ χτυπήθηκε σε ένα «πλήγμα υψηλής ακρίβειας» που εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Από την πλευρά τους, οι περιφερειακές αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν πως επίθεση δέχθηκε η κοινότητα Ιβάνοφσκε, όπου μεταξύ άλλων επλήγη ένα «πολιτιστικό κέντρο». Για περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές έκανε λόγο ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστέιν. Ωστόσο, βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μέσω Telegram δείχνουν σημαντικές καταστροφές σε κτίρια, σε μια περιοχή όπου διακρίνονται στρατιωτικά οχήματα.

🚨#BREAKING: Ukrainian Missile strike on Russian troops’ deployment site near Ivanovskoye in Kursk Oblast, Russia. pic.twitter.com/MHv6TIrlDp

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) January 2, 2025