Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί της επίθεσης στο Μαυροβούνιο, ανάμεσά τους δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 11 και 7 ετών, ενώ άλλα τέσσερα έχουν τραυματιστεί. Τα θύματα σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς ενόπλου μέσα σε εστιατόριο χθες (1/1) σε μια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών.

An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including children. Authorities report that the suspect is still at large.

Ο ύποπτος «σκότωσε μέλη της οικογένειας Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο, όπου άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

🇲🇪🚨 NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.

