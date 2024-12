Μπορεί να ζήτησε συγγνώμη από τον Αζέρο ομόλογό του ο Ρώσος πρόεδρος, για το «τραγικό περιστατικό» της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, ανήμερα τα Χριστούγεννα και να παραδέχθηκε κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ήταν ενεργή την Τετάρτη, την ώρα που το αζερικό αεροσκάφος προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι, ωστόσο, δεν παραδέχθηκε ότι το αεροσκάφος επλήγη από τα ρωσικά συστήματα.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και για ακόμη μία φορά εξέφρασε τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κρεμλίνο και διευκρινίζει: «Κατά τη συνομιλία σημειώθηκε ότι το αζερικό επιβατικό αεροσκάφος, που πετούσε σύμφωνα με το σχέδιο, επανειλημμένα προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι. Εκείνη την στιγμή, το Γκρόζνι, το Μοζντόκ και το Βλαντικαφκάζ δέχονταν επίθεση από ουκρανικά drone και τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν τις επιθέσεις αυτές».

Το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines επλήγη στην Ρωσία από «φυσική εξωτερική επέμβαση», απάντησε στον Ρώσο ομόλογό του ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάν Αλίεφ, παραπέμποντας στο σενάριο σύμφωνα με το οποίο το Embraer 190 δέχθηκε τα πυρά της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι πολλαπλές τρύπες στην άτρακτο του αεροσκάφους, τα τραύματα των επιβατών και του πληρώματος (…) καθώς και οι μαρτυρίες των αεροσυνοδών και των επιβατών που επέζησαν, επιβεβαιώνουν τις αποδείξεις για φυσική και τεχνική εξωτερική επέμβαση», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η αζερική προεδρία μετά την τηλεφωνική συνομιλία Αλίεφ-Πούτιν.

Ο Πούτιν τηλεφώνησε σήμερα και στον Καζάκο ομόλογό του, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τις τουλάχιστον 38 ζωές που χάθηκαν κατά τη συντριβή, κοντά στο Άχταου του δυτικού Καζακστάν, του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση J2-8243, από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Τσετσενίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να διενεργηθεί μια «αντικειμενική και διαφανής» έρευνα για τη συντριβή του αεροπλάνου το οποίο, σύμφωνα με Δυτικούς εμπειρογνώμονες, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ρωσικό αντιαεροπορικό πύραυλο.

«Η κυβερνητική επιτροπή του Καζακστάν που είναι αρμόδια να ερευνήσει όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος θα απευθυνθεί σε ειδικούς από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Βραζιλία (…) Το έργο αυτό, που θα γίνει στο έδαφος του Καζακστάν, θα είναι αντικειμενικό και διαφανές», είπε ο Πούτιν, με τους δύο προέδρους να συμφωνούν να παραμείνουν σε επαφή όσον αφορά την έρευνα για το δυστύχημα.

I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.

The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024