Ιατρικό ελικόπτερο συνετρίβη στο προαύλιο νοσοκομείου, στην πόλη Μούγλα της Τουρκίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τη yenisafak, τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, ανασύρθηκαν νεκρά. Πρόκειται για δύο πιλότους, έναν γιατρό και ακόμα ένα μέλος του προσωπικού.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Idris Akbyk ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτήριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.

Helicopter crashes into Mugla Training & Research Hospital in Türkiye, landing in empty area. Emergency teams on-site managing situation pic.twitter.com/SGbAFXY8ea

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 22, 2024