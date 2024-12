Η απόφαση της αλβανικής Κυβέρνησης να μπλοκάρει το TikTok για τουλάχιστον ένα χρόνο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Η ίδια η εταιρεία διαμαρτυρήθηκε ζητώντας διευκρινήσεις από τον Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του ανέλυσε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και ταυτόχρονα τόνισε με νόημα πως «είτε το TikTok προστατεύει τα παιδιά της Αλβανίας, είτε η Αλβανία θα προστατεύσει τα παιδιά της από το TikTok».

Υπενθυμίζουμε ότι και η χώρα μας θα λάβει μέτρα για τη χρήση των social media από τους ανήλικους τα οποία θα ανακοινώσει στις 30 Δεκεμβρίου.

«Η απαγόρευση του TikTok για (τουλάχιστον) ένα έτος στην Αλβανία δεν είναι μια βιαστική αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση που ελήφθη σε συνεννόηση με τις κοινότητες γονέων στα σχολεία της χώρας.

Το TikTok δεν έχει κανένα λόγο να απαιτεί διευκρινίσεις από την Αλβανία, διότι στην Αλβανία οι Αλβανοί είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις και όχι οι ιδιοκτήτες του αλγορίθμου του TikTok. Ενώ η Αλβανία μπορεί να είναι πολύ μικρή για να απαιτήσει από την TikTok να προστατεύσει τα παιδιά και τους νέους από τις τρομακτικές παγίδες του αλγορίθμου της, ελπίζουμε ειλικρινά ότι η TikTok θα κάνει αυτό το βήμα προς όφελος της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας.

Ο ισχυρισμός ότι η δολοφονία του έφηβου αγοριού δεν έχει καμία σχέση με το TikTok επειδή η σύγκρουση δεν ξεκίνησε από την πλατφόρμα δείχνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τόσο τη σοβαρότητα της απειλής που αποτελεί το TikTok για τα παιδιά και τους νέους σήμερα όσο και το σκεπτικό πίσω από την απόφασή μας να αναλάβουμε την ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.

Ευτυχώς, η Αλβανία είναι μια δημοκρατική χώρα όπου, όταν πάνω από το 90% των γονέων ζητούν την απαγόρευση του TikTok και η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η υγεία και η ευημερία των παιδιών μας δεν πρέπει να εξυπηρετεί την πλατφόρμα, αλλά ότι η πλατφόρμα πρέπει να εξυπηρετεί την υγεία και την ευημερία των παιδιών μας, η απόφασή μας δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη:

Είτε το TikTok προστατεύει τα παιδιά της Αλβανίας, είτε η Αλβανία θα προστατεύσει τα παιδιά της από το TikTok».

— Edi Rama (@ediramaal) December 22, 2024