Μια πυρκαγιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σήμερα στο Μαλιμπού, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου διαμένουν πολλές διασημότητες, με τις φλόγες να απειλούν κτίρια και να οδηγούν σε εκκενώσεις περιοχών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η «φωτιά Φράνκλιν» (Franklin fire) ξέσπασε χθες το βράδυ και ταχέως εξαπλώθηκε σε αυτήν την πόλη της Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 7.300 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Βοηθοί σερίφη πήγαν από πόρτα σε πόρτα προτού ξημερώσει σήμερα δίνοντας εντολές στους κατοίκους να απομακρυνθούν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα, απειλώντας σπίτια στην παράκτια αυτή κοινότητα.

Το πανεπιστήμιο Pepperdine σε κοντινή απόσταση ανακοίνωσε στο Χ ότι ανέστειλε τα μαθήματά του και τις εξετάσεις του για σήμερα. Φοιτητές αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς εξαιτίας της φωτιάς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης και ορισμένοι σπουδαστές κατέφυγαν στην τραπεζαρία και στη βιβλιοθήκη.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται καπνός και φωτιά να αναδύονται μπροστά από μία βιβλιοθήκη, όπου έχουν βρει καταφύγιο φοιτητές, οι οποίοι φορούν μάσκες.

«Αυτήν τη στιγμή, φαίνεται πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη φωτιά έχει περάσει. Ό,τι καίει γύρω μας είναι σαν μικρότερες εστίες σε χαμηλή βλάστηση», είπε ο φοιτητής του πανεπιστημίου Νικ Γκέρντινγκ στο CNN, από τη βιβλιοθήκη, όπου κατέφυγε μαζί με άλλους 400 σπουδαστές.

California: Footage from inside the Pepperdine University Library as the Franklin Fire moved it’s way upslope in Malibu. Students remained safe inside. #wildfire #franklinfire #cafire #cawx

The fire continues to burn this morning. I’ve worked on Malibu fires years ago. When our… pic.twitter.com/YwfMuj3SCP

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) December 10, 2024