Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί εναντίον του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέλ, καθώς δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους στο κοινοβούλιο, αφού το κυβερνών κόμμα μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Για να καθαιρεθεί ο πρόεδρος η πρόταση έπρεπε να ψηφιστεί από τουλάχιστον 200 από τους 300 βουλευτές, να συγκεντρώσει δηλαδή πλειοψηφία των δύο τρίτων. Μόνο 195 βουλευτές συμμετείχαν στην ψηφοφορία και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ ανακοίνωσε ότι κηρύσσει «άκυρη» τη διαδικασία.

Εν τω μεταξύ χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο για να ζητήσουν την αποπομπή του Γιουν, μετά την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

