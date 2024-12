Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ κήρυξε «στρατιωτικό νόμο έκτακτης ανάγκης», κατηγορώντας σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την αντιπολίτευση της χώρας, η οποία από την πλευρά της συγκάλεσε αμέσως έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής. Ο Γιουν δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την ελεύθερη και συνταγματική τάξη, λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει σε ομηρία την κοινοβουλευτική διαδικασία για να ρίξουν τη χώρα σε κρίση.

«Κηρύσσω στρατιωτικό νόμο για να προστατεύσω τη Δημοκρατία της Κορέας από τις απειλές των κομμουνιστικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, για να εξαλείψω αμέσως τις αδίστακτες αντικρατικές δυνάμεις υπέρ της Πιονιγκάνγκ που λεηλατούν την ελευθερία και την ευτυχία του λαού μας και για να προστατεύσουν την ελεύθερη συνταγματική τάξη», είπε ο Γιουν. «Μέσω του έκτακτου στρατιωτικού νόμου, θα ανοικοδομήσουμε και θα προστατεύσουμε την ελεύθερη Δημοκρατία της Κορέας, η οποία καταρρέει», συμπλήρωσε.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

#BREAKING South Korea president declares emergency martial law, says measure necessary to protect country from North’s «communist forces» pic.twitter.com/dYN5TaTvEC

— AFP News Agency (@AFP) December 3, 2024