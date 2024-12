Στιγμές αγωνίας και φόβου έζησε στο Οχάιο η 7χρονη Oaklynn Alexander, την οποία απήγαγε ο 43χρονος πατέρας της Charles Ryan Alexander από το σπίτι της γιαγιάς της.

Το ηχητικό από το 911 είναι ενδεικτικό των όσων έζησε η μικρή στα χέρια του ένοπλου πατέρα της, που απειλούσε να τη σκοτώσει, με τη μικρή να ρωτά εναγωνίως «θα πάω στον παράδεισο;» Τελικά ο ίδιος έπεσε νεκρός μπροστά της από τα αστυνομικά πυρά.

Μόλις ο 43χρονος απήγαγε την ανήλικη σήμανε amber alert και ξεκίνησε καταδίωξη, με την αστυνομία να αναγκάζεται να του σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου για να τον ακινητοποιήσει.

Στο ηχητικό ακούγεται ο 43χρονος να απειλεί να σκοτώσει την κόρη του φωνάζοντας στους αστυνομικούς «θα μας πυροβολήσω και τους δύο, κάντε πίσω». Η μικρή ικετεύει και ακούγεται να επαναλαμβάνει διαρκώς «σε παρακαλώ, μην το κάνεις». Με ένα όπλο στο χέρι ο Charles ζητά να μιλήσει με τη μητέρα του κοριτσιού. «Θέλω να μιλήσω στη μητέρα της. Αν ακούς, Ashley, θα έπρεπε να είχες τηλεφωνήσει» λέει.

Στη συνέχεια ο ήχος σβήνει πριν η Oaklynn ρωτήσει τον πατέρας της «θα πάμε στον παράδεισο;» και εκείνος απαντήσει “Θα πάμε και οι δύο;”. Εκείνη επιμένει. «Εγώ θα πάω στον παράδεισο;». Καθώς συνειδητοποιεί τι σημαίνει αυτό, φωνάζει γρήγορα: «Όχι! Δεν θέλω να πάω στον παράδεισο σήμερα». Εκείνος της απαντά: «Ούτε εγώ ήθελα να συμβεί αυτό, ήθελα απλώς να μιλήσω στη μητέρα σου».

Ένας από τους τηλεφωνητές του 911 προσπαθεί να τον ηρεμήσει και να τον μεταπείσει. «Ξέρω ότι δεν θέλετε να κάνετε κακό (στην κόρη σας) και δεν θέλατε να γίνει έτσι. Ας μην κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω».

Η 7χρονη δεν σταματά να ρωτά αν θα πάει στον παράδεισο, επαναλαμβάνοντας «δεν θέλω». Τελικά η Oaklynn επέστρεψε με ασφάλεια στην οικογένειά της αφού είδε τους αστυνομικούς να σκοτώνουν τον πατέρα της.

“I don’t wanna go to heaven today.”

These chilling words are part of newly released body-cam footage and 911 audio from the Amber Alert case involving Oaklynn Alexander.

7-year-old Oaklynn is now safe. Her father, Charles Alexander, was shot and killed by police following a… pic.twitter.com/OLVXwQ3aKS

