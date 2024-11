Κοινά φάρμακα για την καρδιά φαίνεται να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία, υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη από το Karolinska Institutet, σύμφωνα με το vita.gr.

Δημοσιευμένη στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, η μελέτη επισημαίνει ότι η μακροχρόνια χρήση φαρμάκων για την καρδιά σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας αργότερα στην ζωή.

«Μπορούμε να διακρίνουμε μια σαφή σύνδεση μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης – πέντε χρόνια ή περισσότερο – αυτών των φαρμάκων και του μειωμένου κινδύνου άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία», αναφέρουν οι ερευνητές.

Για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα, χρησιμοποιήσαν δεδομένα από το σουηδικό εθνικό μητρώο. Περίπου 88.000 άτομα άνω των 70 ετών που διαγνώστηκαν με άνοια μεταξύ 2011 και 2016 συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, καθώς και 880.000 άτομα χωρίς άνοια, που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Οι πληροφορίες για τα καρδιαγγειακά φάρμακα ελήφθησαν από το Swedish Prescribed Drug Register (Σουηδικό Μητρώο Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων).

Ποια φάρμακα συνδέονται με έως και 25% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, η μακροχρόνια χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων, φαρμάκων για τη μείωση της χοληστερόλης, διουρητικών και αντιπηκτικών φαρμάκων φαίνεται να συνδέεται με 4 έως και 25% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Μάλιστα, οι συνδυασμοί των φαρμάκων φάνηκαν να έχουν ισχυρότερες προστατευτικές επιδράσεις από ό,τι αν χρησιμοποιούνταν μόνα τους.

Ωστόσο, η χρήση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων μπορεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα πρόκειται για αγωγή που χρησιμοποιείται για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και σταματούν τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο μικροαιμορραγιών στον εγκέφαλο, οι οποίες σχετίζονται με τη γνωστική εξασθένιση.

Καρδιαγγειακές παθήσεις και η άνοια μείζονες προκλήσεις για την υγεία

Η παρούσα μελέτη μπορεί να μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην εύρεση θεραπειών για την άνοια. «Προς το παρόν δεν έχουμε θεραπεία για την γνωστική έκπτωση, επομένως είναι σημαντικό να βρούμε προληπτικά μέτρα», σημειώνουν οι ερευνητές.

Καταλήγοντας, τονίζουν την σημασία μελλοντικής διερεύνησης του ζητήματος μέσω τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών, για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τα νέα ευρήματα.