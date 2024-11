Σίγουρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το εθνικό street food, το σουβλάκι, αλλά η πίτσα, συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο asset στον κλάδο εστίασης, όχι μόνο σε επίπεδο τζίρου, αλλά και ως φορέας… καινοτομίας.

Μέσω του πίτσας πριν μισό αιώνα έκανε ντεμπούτο στην εγχώρια αγορά η διανομή φαγητού κατ’ οίκον, το γνωστό μας delivery, ενώ ποτέ δεν έχει εγκαταλειφθεί από τις επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου η συστηματική προσπάθεια ανανέωσης των προϊόντων και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες.

Τα μερίδια των ισχυρών «παικτών» στην πίτσα και η ανατροπή

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας ξεπεράσει εν πολλοίς τον σκόπελο του αυξημένου λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορές) και χωρίς να έχουν χάσει κρίσιμη μάζα από πελατολόγιο τους λόγω γενικότερης ανέχειας, η κατηγορία της πίτσας κινείται ανοδικά, με τους τέσσερις ισχυρούς «παίκτες» να βελτιώνουν την κερδοφορία τους.

Ωστόσο μεσοπρόθεσμα οι ισορροπίες στην αγορά της πίτσας, η οποία αθροίζει συνολικά αξία 330-370 εκατ. ευρώ (σ.σ. συνυπολογίζεται ο τζίρος όχι μόνο των οργανωμένων αλυσίδων αλλά και των εκατοντάδων μικρών σημείων πανελλαδικά, καθώς και εστιατορίων που δεν διαθέτουν αποκλειστικά πίτσα), ενδέχεται να ανατραπούν.

Κι ο λόγος είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα προστεθεί ένας νέος, αλλά ταυτόχρονα παλιός, παίκτης: η Pizza Hut σήμα του αμερικανικού κολοσσού YUM! Brands Inc., που επιστρέφει στην ελληνική εστίαση μέσω του κυπριακού ομίλου PHC Franchised Restaurants Public Ltd, 4,5 χρόνια μετά την αποχώρησή της το καλοκαίρι του 2020.

Η πρωτιά της Pizza Fan

Αυτή τη στιγμή πάντως η Pizza Fan, που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Αντάρα το 1996, κατέχει την αδιαμφισβήτητη πρωτιά στην ελληνική αγορά πίτσας.

Ο τζίρος της Φανάτικς Πίτσα ΕΠΕ, όπως είναι η επωνυμία της μητρικής εταιρείας της Pizza Fan, αυξήθηκε κατά 7,77% στα 46,27 εκατ. ευρώ από τα 42,93 εκατ. ευρώ στο 2022, ενώ αυξημένα ήταν και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, από τα 1,45 εκατ. ευρώ στα 1,61 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε κατά 4,51% και διαμορφώθηκε σε 35,98% από 37,68% που ήταν το 2022.

Τα καταστήματα Pizza Fan στην πλειονότητά τους franchise αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα, αριθμώντας 90 στο σύνολό τους. «Ο αριθμός αυτός αλλάζει συνεχώς», σημειώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Θεαματική αύξηση κερδών για τον master franchisee της Domino’s Pizza

Καλές επιδόσεις εμφάνισε και Νο2 παίκτης της αγοράς πίτσας: η Daufood Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., που είναι master franchisee της Domino’s Pizza στην Ελλάδα.

Οι πωλήσεις της Daufood Greece το 2023 ανήλθαν σε 26,42 εκατ. ευρώ έναντι 22,63 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ αύξησε θεαματικά την κερδοφορία της, από τα 1,38 εκατ. ευρώ στα 2,34 εκατ. ευρώ.

Στην χώρα μας η εταιρεία διαθέτει 48 καταστήματα, τόσο εταιρικά όσο και μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise).

Ας σημειωθεί ότι η Daufood είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Master Franchisee της Domino’s Pizza στον κόσμο αφού διαχειρίζεται τα δικαιώματα του brand σε 14 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Μάλτα, το Κόσοβο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα.

Οι επιδόσεις των L’ Artigiano και Roma Pizza

Αύξηση πωλήσεων καταγράφουν και οι δύο μικρότεροι παίκτες της αγοράς, ήτοι η L’ Artigiano και η Roma Pizza.

Στην περίπτωση της L’ Artigiano, μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1993 από τον Χρήστο Βιτσικάνο, στον Βύρωνα.

H αύξηση των εσόδων από πωλήσεις ήταν της τάξης του 5% (από τα 3,56 εκατ. ευρώ το 2022 στα 3,73 εκατ. ευρώ το 2023), με την αλυσίδα να επιστρέφει στην κερδοφορία στα 82.955 ευρώ, έναντι ζημιών 224.623 ευρώ το 2022.

Η Roma Pizza, η αρχαιότερη των τεσσάρων ισχυρών «παικτών», είδε τις πωλήσεις της το 2023 να αυξάνονται από τα 1,34 εκατ. ευρώ στα 1,55 εκατ. ευρώ με την κερδοφορία της να υποχωρεί από τα 262.064 ευρώ το 2022 στα 74.391 ευρώ πέρσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρώτο κατάστημα Roma Pizza άνοιξε το 1972 στην Πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα, εξυπηρετώντας την περιοχή έως και σήμερα που η αλυσίδα μετράει δεκάδες καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως είναι άλλωστε ξεκάθαρο λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των καταστημάτων της κάθε αλυσίδας, ότι τα προαναφερόμενα μεγέθη δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των πωλήσεων που πραγματοποιούν όλα τα σημεία, αλλά μόνο αυτές που πραγματοποιούν τα εταιρικά συν επιπλέον κάποιες χονδρικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών.

Pizza Hut: Η μεγάλη επιστροφή

Όπως αναφέρει στον ΟΤ ο Κωνσταντίνος Ντουμής, managing director για την Ελλάδα του κυπριακού ομίλου PHC Franchised Restaurants Public Ltd, το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας Pizza Hut θα λειτουργήσει στο Παγκράτι, στην οδό Υμηττού 120, σε λιγότερο από έναν μήνα από σήμερα.

Μάλιστα σημειώνει ότι τους funs του διάσημου αμερικανικού brand περιμένει μια έκπληξη. «Θα δείτε σύντομα την καινοτομία που παρουσιάζει το νέο κατάστημα μας αλλά και το menu της Pizza Hut», λέει.

Σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πλάνο ανάπτυξης της Pizza Hut στην εγχώρια αγορά, ο κος Ντουμής αναφέρει πως είναι άμεσα εξαρτώμενο από την απόδοση των καταστημάτων, σε κάθε περίπτωση όμως έχει γίνει σχεδιασμός για το 2025 και το 2026 σε συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο Yum! Brands.

Αυτή τη στιγμή, ο όμιλος PHC διαχειρίζεται περίπου 120 εστιατόρια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συγκεκριμένα, στην κυπριακή αγορά εκπροσωπεί τα διεθνή σήματα Pizza Hut, KFC, Taco Bell, wagamama, caffe nero, Burger King, Jamie’s Italian, Jamie Oliver Kitchen και Paul, ενώ στην ελληνική το wagamama και την Pizza Hut.

Τα εστιατόρια Wagamama με κουζίνα ασιατικής επιρροής, που γνωρίζουν ιδιαίτερη δημοφιλία στη Μ. Βρετανία, μετράνε ήδη τρία σημεία στην Αττική: σε Κηφισιά, Golden Hall στη συμβολή των οδών Αιόλου και Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρώτη φορά Pizza Hut

Η πρώτη φορά που οι Έλληνες -και συγκεκριμένα οι Αθηναίοι- έφαγαν Pizza Hut ήταν το 1989, όταν η Food Plus ως franchisee της YUM! Brands Inc. με αντικείμενο την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά του brand Pizza Hut άνοιξε την πρώτη ομώνυμη πιτσαρία στο Κεφαλάρι, στην Κηφισιά.

Λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης η Pizza Hut είχε φτάσει στο απόγειο της δόξας της με παραπάνω από 45 καταστήματα κυρίως στην Αθήνα και με μικρή παρουσία στην περιφέρεια (σ.σ. τον Ιανουάριο του 2008 είχε 44 καταστήματα με περίπου 700 εργαζόμενους), κατακτώντας την πρωτιά στην κατηγορία.

Στην εγχώρια αγορά η αποδοχή της Pizza Hut, που έχουν διαφημίσει μέχρι και οι ηγέτες Ρωσίας και ΗΠΑ: ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ο 1997 και ο Ντόναλντ Τραμπ το 1995, ήταν τεράστια με τον τζίρο να φθάνει στα επίπεδα των 45 εκατ. ευρώ.

Η χρεοκοπία της χώρας όμως, που άλλαξε για πάντα τα πάντα, σήμανε και τη μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Με δεδομένο ότι ο τζίρος της Pizza Hut προερχόταν κυρίως από την επιτόπια κατανάλωση και πολύ λιγότερο από το take away και το delivery, άρχισε η αντίστροφη πορεία.

Κάπως έτσι την περίοδο 2010-2014 κλείνουν 27 καταστήματα της αλυσίδας και η δραστηριότητα περιορίζεται μόνο στην Αττική.

Με το τελειωτικό χτύπημα να έρχεται το καλοκαίρι του 2020, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε το κλείσιμο των τελευταίων 16 καταστημάτων επικαλούμενη τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η πανδημία.

…και (πιθανόν) η δεύτερη φορά Taco Bell

Πάντως η Food Plus, που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Ιωάννου (JP Avax, , Intercontinental, Yes Hotels κ.λπ.), δεν αποκλείεται εκτός από την αλυσίδα εστιατορίων KFC να φέρει και το τρίτο mega-brand της YUM! Brands Inc., ήτοι την αλυσίδα εστιατορίων Taco Bell.

Εδώ και μια εβδομάδα στη σελίδα της εταιρείας στο LinkedIn έχει αναρτηθεί αγγελία για την ανεύρεση brand manager, στο πλαίσιο του σχεδίου της Food Plus «να επεκτείνει τις δραστηριότητες της το 2025 με ένα ακόμη μεγάλο παγκόσμιο QSR brand (Quick Service Restaurant)».

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Taco Bell είχε ξανάρθει στην Ελλάδα πριν 14 χρόνια με στόχο την ανάπτυξη σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, ωστόσο η απόπειρα δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Πηγή: ot.gr