Νέα εποχή για τη Νέα Αριστερά. Ανακοινώθηκαν τα 130 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγησαν από το Συνέδριο. Σε αυτή συμμετέχουν οι 11 βουλευτές του κόμματος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας.
Το 10% του οργάνου απαρτίζεται από μέλη που δεν είχαν διατελέσει στελέχη ανωτάτων κομματικών οργάνων τα τελευταία 4 χρόνια, εφαρμόζοντας στην πράξη την λογική της ανανέωσης.
Τουλάχιστον 50 μέλη προέρχονται από όλες τις περιφέρειες της χώρας ενώ θα υπάρχει ισόποση εκπροσώπηση 50%-50% ανδρών- γυναικών.
Όλα τα ονόματα
Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
ΒΑΛΝΤΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΛΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΑΝΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
ΚΩΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΙΟΛΑ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΓΚΩ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ (ΧΑΡΑ)
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΝΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΝΤΑΡΟΥΪΣ ΛΑΤΙΦ
ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΟΥΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΑΚΙΣΛΟΓΛΟΥ ΑΚΗΣ
ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΙΩΖΟΥ ΙΝΩ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΗΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΩ
ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
Πρόεδρος ο Αλέξης Χαρίτσης
Θυμίζουμε πως ο Αλέξης Χαρίτσης εξελέγη πρόεδρος της ΝΕΑΡ αφού έλαβε 1.200 ψήφους (95,5%) από τους 1.257 συνέδρους που ψήφισαν στην κάλπη του προέδρου, όπως ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή του συνεδρίου. Τα 57 ψηφοδέλτια που δεν «σταύρωσαν» τον μεσσήνιο πολιτικό ήταν άκυρα ή λευκά (4,5%).