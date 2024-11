Ο αυστριακής καταγωγής συνθέτης και μουσικός (Hammond) αποκαλεί το είδος που παίζει «organ-heavy soul & funk» έχοντας αρκετές επιρροές από το blues, το Rhythm & Blues και το funk της Νέας Ορλεάνης, προσφέρει την πιο καινοτόμα και groovy οπτική, σε αυτά τα είδη της μουσικής. Ο Raphael Wressnig έχει υπάρξει υποψήφιος δύο φορές ως «organ player of the year» από το «Downbeat», έχει κερδίσει στις υποψηφιότητες του περιοδικού «Concerto» στις κατηγορίες «Best Blues Act of the Year», «Best Jazz Album», ενώ έχει καταλάβει την δεύτερη θέση σε ψηφοφορία του «International Archive for the Jazz Organ». Μετρά είκοσι δίσκους στο ενεργητικό του και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Jon Cleary, George Porter, Stanton Moore και το θρύλο του R&B Walter «Wolfman» Washington.

Μαζί του, στις τέσσερις αυτές εμφανίσεις θα είναι η Gisele Jackson είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ντίβα της κλασικής σόουλ, της disco και της dance μουσικής, του rhythm & blues και της τζαζ. Η σπουδαία τραγουδίστρια ήταν μια από τις θρυλικές «Raylettes» του Ray Charles και δούλεψε αρκετά χρόνια πλάι του, όταν αυτός ήταν στην κορυφή της καριέρας του. Επίσης, η Gisele Jackson έχει μοιραστεί τη σκηνή με τη Donna Summer και τον James Brown.

Όντας Aυστριακός ο Raphael Wressnig, όπως σημειώνει στην συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ, ξεκίνησε να παίζει πιάνο (κλασικό), σε ηλικία έξι/επτά ετών, αλλά γρήγορα έχασε το ενδιαφέρον του. «Στη συνέχεια, ως έφηβος, ανακάλυψα τα μπλουζ, τη σόουλ, τη φανκ και ροκ εν Ρολ. Σύντομα, έκανα το πρώτο μου συγκρότημα και ερωτεύτηκα αυτά τα στυλ μουσικής. Αυτό παίζω από τότε. Και «αντικατέστησα» το πιάνο με το Ηammond, σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το είδος που παίζει ο ίδιος, το αποκαλεί organ – heavy soul & funk. Μας το εξηγεί:« Άρχισα να το αποκαλώ έτσι με την έννοια ότι το Hammond είναι το βασικό όργανο. Μου αρέσει επειδή παράγει βαρείς ήχους. Η ψυχή μου είναι γεμάτη με τα χρώματα και τους τόνους του οργάνου Hammond B-3. Μερικοί λένε ότι ο ήχος του οργάνου Hammond είναι ότι πιο κοντινό στην ανθρώπινη φωνή».

Όσον αφορά την συναυλία του στο Half Note, αλλά και γενικότερα, δηλώνει ότι «μου αρέσει επίσης να φέρνω σπουδαίους τραγουδιστές ως ειδικούς καλεσμένους. Για τις συναυλίες στο κλαμπ θα έχουμε τη σόουλ και φανκ τραγουδίστρια Gisele Jackson από το Μπρούκλιν ως special quest. H δυνατή φωνή της με τους δυνατούς ήχους του οργάνου, ταιριάζουν υπέροχα. Άρχισα να συνεργάζομαι με τη Gisele Jackson πριν από αρκετό καιρό. Η αρχή έγινε σε κάποιο φεστιβάλ. Ταιριάξαμε αμέσως, μου έκανε κλικ από την πρώτη στιγμή. Μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη και πάθος με τα ίδια στυλ μουσικής. Έχουμε μάλιστα την ίδια προσέγγιση όσον αφορά το πώς παρουσιάζουμε αυτά τα στυλ μουσικής».

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θυμίζουμε ότι ο Raphael Wressnig, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Soulful Christmas (With A Funky Twist)» που δίνει την δική του funky/groovy εκδοχή σε κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Για τον ίδιο ήταν μια καλή ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Νεοϋορκέζο κιθαρίστα Alex Schultz. Καλεσμένη και εδώ η Gisele Jackson, που ερμηνεύει μοναδικά το «This Christmas». «Ο στόχος ήταν να παρουσιάσουμε μια σειρά κλασικών αμερικανικών εορταστικών αλλά και ευρωπαϊκών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με groove, soul ή funk outfit ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε».

Ο Raphael Wressnig, στα εικοσιπέντε χρόνια, που ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική, συνεχίζει να έχει την ίδια όρεξη που είχε όταν πρωτοξεκίνησε. «Με κάνει χαρούμενο. Η μουσική είναι τόσο όμορφη. Είναι παγκόσμια γλώσσα και νιώθω τυχερός που την έχω και αυτό που πραγματικά μου φέρνει χαρά. Για μένα, το Hammond, είναι το είναι δικό μου όχημα έκφρασης, και μέσα από αυτό, βρήκα το δικό μου στυλ. Μου αρέσει που έχοντας συνδυάσει τόσα διαφορετικά μουσικά είδη, ο κόσμος αναγνωρίζει το μουσικό μου στυλ».

Αισθάνεται ευλογημένος που έχει για την μέχρι τώρα διαδρομή στην μουσική, γνωρίζει το συρτάκι και το μπουζούκι, «αλλά μάλλον αυτά είναι λίγο κλισέ, οπότε θα ήθελα να μάθω και άλλα για την ελληνική μουσική. Αγαπώ πολύ παραδοσιακά είδη μουσικής. Υπάρχουν λαμπρές νέες προσεγγίσεις στην παραδοσιακή μουσική. Είμαι έτοιμος να ανακαλύψω νέες απόψεις για την παραδοσιακή ελληνική μουσική».

Για τον αυστριακό οργανίστα η «μουσική είναι χαρά, πάθος και εμπειρία την οποία πρέπει να μοιράζεσαι.» Κάτι που όπως φαίνεται θα αποτυπωθεί και στο νέο του άλμπουμ, στο οποίο όπως μας είπε βάζει τις τελευταίες του πινελιές. «Έγραψα εννέα νέα τραγούδια που προβάλλουν την ηχητική ομορφιά του οργάνου Hammond και την ενέργεια του».

