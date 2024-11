Δεν άφησε χώρο για αμφισβήτηση. Η σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις «σώμα με σώμα» προβλέψεις και επιβεβαίωσε τους μεγαλύτερους φόβους για μία δεύτερη θητεία διχαστικού λόγου και κινδύνων που πλανώνται πάνω από τις ΗΠΑ (κι όχι μόνο).

Ο νικητής Ντόναλντ Τραμπ πρωταγωνιστεί στα εξώφυλλα περιοδικών και στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων ανά τον κόσμο.

Τα Μέσα παίρνουν θέση και επιλέγουν «στρατόπεδο». Χωρίζονται σε εκείνα που υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες τη νίκη του και σε εκείνα που με τρόπο ιδιαιτέρως αιχμηρό σχολιάζουν τα δεινά που έρχονται.

Υπάρχει και μια τρίτη μειοψηφική μερίδα που επιλέγει την ουδετερότητα.

Το Vanity Fair αποδομεί τον Ντόναλντ Τραμπ

Το ψηφιακό εξώφυλλο του Vanity Fair αποδομεί τον Ντόναλντ Τραμπ με 9 λέξεις σε μία αιχμηρή απεικόνιση των ανοιχτών νομικών ζητημάτων του και των δύο καθαιρέσεών του.

34 Κατηγορίες Κακουργήματος (34 Felony Counts)

1 Καταδίκη (1 Conviction)

2 Εκκρεμείς Υποθέσεις (2 Cases Pending)

2 Καθαιρέσεις (2 Impeachments)

6 Πτωχεύσεις (6 Bankruptcies)

4 Ακόμα Χρόνια (4 More Years)

Η παραπάνω περιγραφή κλείνει με το «Ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος».

Μια σκιά πάνω από τις ΗΠΑ για το New Yorker

«Επιστροφή με εκδίκηση» είναι ο τίτλος του σκιτσογράφου, Μπάρι Μπλιτ για το εξώφυλλο του New Yorker. «Το πρωί της Τετάρτης, 6 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη, για δεύτερη φορά, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» αναφέρει το περιοδικό.

«Για το εξώφυλλο του τεύχους της 18ης Νοεμβρίου 2024, ο Μπάρι Μπλιτ απεικόνισε τη τρομακτική φιγούρα του Τραμπ – μια υπενθύμιση ότι μια δεύτερη θητεία, αν και είναι βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει περισσότερες κινήσεις από το πολύ γνωστό ακροδεξιό εγχειρίδιο του, θα εγκαινιάσει επίσης αναμφίβολα μια νέα εποχή πρωτοφανούς εξτρεμισμού και εντεινόμενης αβεβαιότητας στην Αμερική» γράφει το περιοδικό που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον των ΗΠΑ.

Καθαρή αυτοκτονία βλέπει το Society Magazine

C’est confirmé : Donald Trump redeviendra le président des États-Unis en janvier. Le nouveau numéro de Society, lui, sera disponible dès ce mercredi soir en numérique, et vendredi chez tous les marchands de presse. En voici la couverture. pic.twitter.com/itcvYktdZw — Society Magazine (@SocietyOfficiel) November 6, 2024

Με μία κόκκινη ρεπουμπλικανική γραβάτα περασμένη γύρω από το λαιμό του, το Άγαλμα της Ελευθερίας «δίνει τέλος στη ζωή του», μετά την απόφαση του αμερικανικού λαού να πυροβολήσει τα πόδια του.

Χωρίς σχόλια, χωρίς λόγια, χωρίς αναφορές, το γαλλικό περιοδικό περιγράφει εις βάθος τη νέα πραγματικότητα για τις ΗΠΑ.

Μία σκοτεινή κι αβέβαιη περίοδος σύμφωνα με το Atlantic

Ο σπουδαίος εικονογράφος, Mάικ ΜακΚουέιντ, ντύνει οπτικά την εξαιρετική ανάλυση του Ντέιβιντ Φραμ για το Atlantic.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε και θα γίνει πρόεδρος για δεύτερη φορά. Τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε μια Αμερική όπου ένας συντριπτικός αριθμός συμπολιτών μας έχει επιλέξει έναν πρόεδρο που κατέχει τις πιο θεμελιώδεις αξίες και παραδόσεις της δημοκρατίας μας, του Συντάγματός μας, ακόμη και του στρατού μας σε περιφρόνηση. (…)

Υπήρχαν πολλά κεφάλαια της ιστορίας στα οποία η Αμερική έκανε το λάθος για χρόνια ή δεκαετίες. Ίσως ζούμε μια τέτοια περίοδο τώρα. Ή ίσως η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία είναι πάντα κάτι υποκειμενικό, πάντα ανοιχτό στην ερμηνεία.

Αν ναι, τότε και εμείς πρέπει -όπως έχουν μάθει να κάνουν οι άνθρωποι σε άλλες αποτυχημένες δημοκρατίες- να βρούμε νέους τρόπους για να υπερασπιστούμε τους ταλαντευόμενους θεσμούς και τις απειλούμενες ιδέες», γράφει ο Φραμ.

Από την πλευρά του ο ΜακΚουέιντ ποστάρει το σκίτσο του με το εξής λεκτικό: «Ήλπιζα ότι δεν θα ερχόταν η στιγμή να δημοσιευτεί αυτή η δουλειά μου».

«Τι έκαναν πάλι;» αναρωτιέται η Mirror

Ένα ρητορικό ερώτημα συνοδεύει, ίσως την πιο χαρακτηριστική φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από τη νικητήρια ομιλία του, στο πρωτοσέλιδο της βρετανικής Mirror.

«Τι έκαναν πάλι;» με σαφή αναφορά στην επιλογή των αμερικανών ψηφοφόρων που εξασφάλισαν στον Τραμπ μία άνετη νίκη και μία δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Ο εν λόγω τίτλος έρχεται ως σίκουελ του εξώφυλλου με το οποίο είχε κυκλοφορήσει η εφημερίδα το 2016 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τη Χίλαρι Κλίντον. Τότε το Άγαλμα της Ελευθερίας κρατούσε απεγνωσμένα με τα χέρια το κεφάλι του υπό τον τίτλο: «Τι έκαναν;».

«Αβεβαιότητα και φόβος καθώς ο κόσμος κλυδωνίζεται από το συγκλονιστικό αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ», προσθέτει η Mirror σχολιάζοντας την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

Financial Times: «Ο Τραμπ επέστρεψε»

Just published: front page of the Financial Times, international edition, Thursday 7 November https://t.co/o5plpHvUWq pic.twitter.com/9O2zz0X4RF — Financial Times (@FT) November 6, 2024

«Ο Τραμπ επέστρεψε», αναφέρουν οι Financial Times στην πρώτη σελίδα τους, προσθέτοντας ότι η αμερικανική δημοκρατία και οι συμμαχίες ήταν «έτοιμες για αναταραχή», με τις μετοχές να ανοίγουν σε νέα υψηλά επίπεδα παρά τους νέους φόβους για τους δασμούς.

«Σκούπα Τραμπ» στη The Daily Telegraph

📰 The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: ‘Trump’s clean sweep’#TomorrowsPapersToday Sign up for the Front Page newsletter ⬇️https://t.co/fRkXGjgS4s pic.twitter.com/iyvjFnOg9L — The Telegraph (@Telegraph) November 6, 2024

Ως άλλος θείος Σαμ, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με τον θεατή με το δάχτυλο, στο πρωτοσέλιδο της Daily Telegraph.

Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ότι ο Τραμπ κέρδισε μια ισχυρή εντολή, καθώς πήρε τον έλεγχο της Γερουσίας, της λαϊκής ψήφου και της «κάθε πολιτεία που ταλαντευόταν».

New York Times: «Η νίκη Τραμπ σηματοδοτεί την έλευση του απομονωτισμού»

The front page of The New York Times for Thursday, Nov. 7, 2024. See more coverage: https://t.co/zzqt29zpvs pic.twitter.com/y13iZGXSjL — The New York Times (@nytimes) November 7, 2024

Οι New York Times γράφουν για τη νίκη του Τραμπ, αναφέροντας στο πρωτοσέλιδό τους ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος πρόκειται να εγκαινιάσει μια «νέα εποχή αβεβαιότητας» που τροφοδοτήθηκε από την εκστρατεία του, η οποία «έπαιξε με τους φόβους για τους μετανάστες και τις οικονομικές ανησυχίες».

«Η νίκη του σηματοδοτεί την έλευση του απομονωτισμού, των σαρωτικών δασμών και του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών», γράφει η εφημερίδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με ορμή.

Ο αμερικανός τιτάνας του Spectator

🗞️ King of the Hill: why Trump won ✍️ Freddy Gray, Niall Ferguson, Yascha Mounk, Matthew Parris, Lionel Shriver Plus:

🔸Simon Heffer: Labour’s war on the countryside

🔸Katy Balls: inside Kemi Badenoch’s first shadow cabinet

🔸Joan Collins: my Ivy hellhttps://t.co/6TD8faW1qj pic.twitter.com/4aFIGQqo7e — The Spectator (@spectator) November 6, 2024

Το περιοδικό Spectator κυκλοφορεί με τίτλο «αμερικανός τιτάνας: Η αξιοσημείωτη πολιτική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ», με ένα κείμενο που υπογράφει ο Freddy Gray

«Ο Ντόναλντ ήταν πάντα μόνο κάτω, όχι έξω. Η «κόπωση του Τραμπ» αποδείχθηκε οφθαλμαπάτη», αναφέρει. Και συνεχίζει: «Αλλά το 2024 δεν είναι το 2016, και ο Τραμπ δεν μπορεί πλέον να απορριφθεί ως μια φρικιαστική παρέκκλιση από την πολιτική, ως συνήθως. Είναι η νέα κανονικότητα».

Ο δημοσιογράφος στέκεται στον ρόλο του αντιπροέδρου Βανς. «Ο Τραμπ 2.0 θα είναι 78 ετών κατά την ορκωμοσία του – 159 ημέρες μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο Μπάιντεν όταν έγινε πρόεδρος το 2021.

Από τη μία πλευρά, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο Βανς, ως αντιπρόεδρος, θα αναλάβει μεγάλο μέρος της εκτελεστικής δουλειάς και από την άλλη, σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται να κυβερνήσει για να επανεκλεγεί.

Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να επικεντρωθεί σε πράγματα που έχουν σημασία μακροπρόθεσμα, όπως το χρέος, λέει ένας σύμβουλος. Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Τραμπ».

H επιστροφή ενός νικητή στο Newseek

Το Newsweek έχει στο εξώφυλλο του τον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ με τη λεζάντα «Η Επιστροφή».

«Μετά από μια πραγματικά απίθανη αναμέτρηση η Αμερική επέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος πρώην πρόεδρος που επέστρεψε στην εξουσία στους καιρούς μας. Για αυτήν την πρωτόγνωρη στιγμή, εδώ είναι το εξώφυλλό μας».

Το περιοδικό ΤIME και ο εκλεγμένος πρόεδρος

Ο τίτλος του περιοδικού ΤIME γράφει: «Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», με μια φωτογραφία του από το πάρτι της νυχτερινής παρακολούθησης των εκλογών στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Για τους πιστούς του ακόλουθους, η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είναι ένα συναρπαστικό όραμα που έρχεται στο προσκήνιο. Για τους οπαδούς που τον βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή, η ρητορική του είναι σε μεγάλο βαθμό τυμβωρυχία στην υπηρεσία της μεταρρύθμισης μιας κυβέρνησης που δεν έχει επαφή με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της Αμερικής.

Για την υπόλοιπη χώρα και για μεγάλο μέρος του κόσμου, μια δεύτερη θητεία Τραμπ μοιάζει με πλήγμα για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ και πέρα από αυτές.

Το έθνος είναι πιο πολωμένο από ποτέ άλλοτε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Αλλά στις 20 Ιανουαρίου, όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ζουν στην Αμερική του Τραμπ.

Ο απολογισμός του TIME για το πώς το έκανε ο Τραμπ, βασισμένος σε περισσότερες από 20 συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονται στην τροχιά του τους τελευταίους οκτώ μήνες, προσφέρει μια γεύση του πώς μπορεί να μοιάζει αυτό», αναφέρει η περιγραφή του τεύχους.

«Ο Τραμπ παίρνει την Αμερική» στο εξώφυλλο του New Statesman

«Ο Τραμπ παίρνει την Αμερική». Ένα ειδικό τεύχος του New Statesman «για μια συντριπτική νίκη και μια νέα πολιτική εποχή». Το σκίτσο είναι του André Carrilho.

Μια θολή εικόνα στη Liberation

Υπό τον τίτλο «Υποτροπή», ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στο εξώφυλλο της γαλλικής Liberation ως μια θολή εικόνα.

«Σούπερ σκορ στα προπύργιά του, επανάσταση στα εδάφη των Δημοκρατικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο, με περισσότερη δύναμη από ποτέ», είναι το σχόλιο που συνοδεύει το πρωτοσέλιδο στο Instagram.