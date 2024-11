Κόκκινος συναγερμός σήμαναν οι Αρχές για τη Βαρκελώνη καθώς ο κίνδυνος είναι ακραίος για νέες καταρρακτώδεις βροχές, ενώ σε άλλες πλημμυρισμένες περιοχές της Ισπανίας συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση πτωμάτων.

Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα, σπίτια και επιχειρήσεις. Έξι ημέρες μετά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον άγνωστο αριθμό αγνοουμένων, με χιλιάδες στρατιώτες να έχουν επιστρατευτεί για να βοηθήσουν.

Σήμερα η τοπική κυβέρνηση στην Καταλονία προειδοποίησε για «συνεχείς και καταρρακτώδεις» βροχές σε δύο περιοχές, λέγοντας ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια και να μένουν μακριά από ρέματα και χαράδρες. «Μην ταξιδεύετε εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο» ανέφερε η προειδοποίηση.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Μποναίρ, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι δεκάδες πτώματα είναι εγκλωβισμένα στα αυτοκίνητά τους.

Ωστόσο, οι πυροσβέστες που βρίσκονται επί τόπου υποβάθμισαν την κατάσταση, αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης. «Από χθες το απόγευμα καταφέραμε να μπούμε μέσα με κανό, βάρκες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με τα πόδια. Χθες περάσαμε από όλο το πάρκινγκ και ευτυχώς δεν βρήκαμε πτώματα», δήλωσε ένας από τους πυροσβέστες στην El Pais.

Όπως είπαν η κατάσταση μπορεί να αλλάξει καθώς το πάρκινγκ αδειάζει, αλλά προς το παρόν τα αυτοκίνητα είναι όλα άδεια.

Torrential rains caused deadly flooding and extensive damage in the province of Valencia, located in eastern Spain. These #Landsat images show the extent of flooding as of October 30, 2024.

More: https://t.co/nuE0Vr7cNT pic.twitter.com/EGOaJ8mcTy

— NASA Earth (@NASAEarth) November 1, 2024