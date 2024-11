Συνθήματα κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τον τοπικό κυβερνήτη της περιφέρειας της Βαλένθιας Κάρλος Μαθόν όταν μαζί με τον βασιλιά Φίλιππο και την βασίλισσα Λετίθια επισκέφτηκαν την Παϊπόρτα την περιοχή της Βαλένθιας που μέχρι στιγμής μετράει τα περισσότερα θύματα και τις μεγαλύτερες καταστροφές από το πέρασμα της θεομηνίας Ντάνα φώναξε το συγκεντρωμένο πλήθος.

Το πλήθος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους πετώντας πέτρες και αλλά αντικείμενα. Ορισμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Η αστυνομία αναγκάστηκε να φυγαδεύσει τον πρωθυπουργό και τον τοπικό κυβερνήτη για να τους προστατέψει από το οργισμένο πλήθος. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, παρ’ όλο που δέχθηκαν και αυτοί τις αποδοκιμασίες του κόσμου, έμειναν στην περιοχή περιφρουρούμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain’s Valencia region.

Όσο περνούν οι μέρες και αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, αλλά και ο κόσμος συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής, τόσο ξεχειλίζει η οργή του. Από τη μια για μη έγκαιρη ενημέρωση και από την άλλη για την κακή διαχείριση της κρίσης. Το επόμενο Σάββατο έχει προγραμματιστεί μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Βαλένθιας με βασικό αίτημα την παραίτηση του τοπικού κυβερνήτη Κάρλος Μαθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαθόν λίγες ώρες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα αγνόησε επιδεικτικά και με υπεροψία τις εισηγήσεις που είχε πάρει για την επικείμενη καταστροφή. «Αν είχε δραστηριοποιηθεί άμεσα σήμερα θα μιλούσαμε για πολύ λιγότερους νεκρούς», τονίζουν οι επικριτές του.

Πέρα όμως από τον αριθμό των θυμάτων, που σύμφωνα με τους αναλυτές, το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, τεράστια είναι και η οικονομική καταστροφή. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαλένθιας έχουν πάθει ζημιές πάνω από 54.000 επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν 350.000 άνθρωποι. Έτσι εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Compilation of what happened in Valencia, Spain.

The government failed to warn us. We even sent the kids to school this day. The result of incompetence can go up to loosing lives. pic.twitter.com/0EwEgKwgL3

