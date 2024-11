Μερικά 24ωρα μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία και με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 211, οι έρευνες κάτω από τις λάσπες συνεχίζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων στη Βαλένθια.

Άνδρες των σωστικών συνεργείων ψάχνουν κάτω από τα λασπόνερα μέσα σε τόνους κατεστραμμένων αυτοκινήτων για θύματα της τραγωδίας. Στη μάχη, και πολίτες που έχουν σπεύσει να βοηθήσουν με φτυάρια και ζητούν ενισχύσεις.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί περαιτέρω. Πρόκειται ήδη για τη χειρότερη καταστροφή που σχετίζεται με πλημμύρες στην Ισπανία εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες και η φονικότερη που πλήττει την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1970.

Οι εικόνες με χιλιάδες εθελοντές να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές πηγαίνοντας προς τις πληγείσες περιοχές, συγκινούν.

Η αυθόρμητη προσέλευση σωρείας εθελοντών δυσκόλεψε την πρόσβαση των επαγγελματιών διασωστών σε κάποιες περιοχές, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκπονήσουν σχέδιο για το πώς και πού μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι αυτοί.

#BREAKING | #VALENCIA FLOODING

Thousands of volunteers arrived at the epicenter of the disaster to help the victims of the massive flooding that killed hundreds of people this week.#DANA #SPAIN

