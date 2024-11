Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν «υψηλόβαθμο πράκτορα της Χεζμπολάχ» του Λιβάνου κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε επίλεκτη μονάδα του πολεμικού ναυτικού στην πόλη Μπατρούν, βορείως της Βηρυτού.

«Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποίησε η ‘Shayetet 13′ (καταδρομείς του πολεμικού ναυτικού) στην πόλη Μπατρούν του Λιβάνου, ένας υψηλόβαθμος πράκτορας της Χεζμπολάχ συνελήφθη», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος σε ανακοίνωση.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε αρχικά, «μεταφέρθηκε στο ισραηλινό έδαφος και επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο έρευνας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο συλληφθείς θεωρείται ειδήμων στον τομέα του και ανακρίνεται από μονάδα των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, εξήγησε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Νωρίτερα σήμερα, στρατιωτική πηγή στον Λίβανο ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας «καταδρομέας του ναυτικού» απήγαγε έναν Λιβανέζο «πολίτη» και ότι έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της απαγωγής.

Λίγο αργότερα, ένας δικαστικός αξιωματούχος έδειξε το Ισραήλ πίσω από την απαγωγή.

Το εθνικό πρακτορείο πληροφοριών του Λιβάνου (ANI) διευκρίνισε ότι τα γεγονότα έλαβαν χώρα ξημερώματα Παρασκευής στο Μπατρούν, που βρίσκεται περίπου 50 χλμ. από τη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το ANI, που επικαλείτο κατοίκους, «στρατιωτική δύναμη πραγματοποίησε απόβαση στην ακτή της Μπατρούν. Η δύναμη αυτή πήγε με όλο τον οπλισμό της προς ένα μπανγκαλόου κοντά στην παραλία, απαγάγοντας έναν Λιβανέζο προτού απομακρυνθεί στην ανοιχτή θάλασσα με ένα ταχύπλοο».

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μπατρούν είδε σήμερα Λιβανέζους στρατιώτες να επιθεωρούν την ακτή, κοντά στο κτίριο απ’ όπου απήχθη ο άνδρας.

Καλά ενημερωμένη πηγή στο Μπατρούν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας που απήχθη παρακολουθούσε μαθήματα στο Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Επιστημών και Τεχνολογίας (Marsati) και ήταν περίπου 30 ετών. Διέμενε σε καταλύματα του Ινστιτούτου.

Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια επιχείρηση από την έναρξη, πριν από έναν και πλέον χρόνο, της βίας μεταξύ του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο από τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να καταθέσει καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, διευκρινίζοντας ότι ο στρατός του Λιβάνου και η προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο διεξάγουν επίσης έρευνες για την απαγωγή του Λιβανέζου πολίτη. Επίσης το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο συλληφθείς ονομάζεται Ιμάντ Αμχάζ.

