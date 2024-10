Ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ οδήγησε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να απευθυνθεί στον λαό του Ισραήλ. Σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε στον ηγέτη της Χαμάς τον οποίο χαρακτήρισε ως «μαζικό δολοφόνο».

Μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του επεσήμανε: «Το πρόσωπο που διέπραξε την πιο τρομερή σφαγή στην ιστορία του έθνους μας μετά το Ολοκαύτωμα, ο μαζικός δολοφόνος που δολοφόνησε χιλιάδες Ισραηλινούς και απήγαγε εκατοντάδες πολίτες μας, εξοντώθηκε από τους ηρωικούς μας στρατιώτες.

Σήμερα το κακό υπέστη ένα βαρύ πλήγμα, αλλά το έργο που έχουμε μπροστά μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την επιστροφή όλων των αγαπημένων σας, που είναι και δικοί μας αγαπημένοι. Αυτή είναι η ύψιστη δέσμευσή μας.

Ο Σινουάρ κατέστρεψε τις ζωή σας. Σας είπε ότι ήταν λιοντάρι, αλλά στην πραγματικότητα κρυβόταν σε μια σκοτεινή φωλιά – και σκοτώθηκε όταν έφυγε πανικόβλητος από τους στρατιώτες μας. Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα. Αυτή είναι η αρχή της ημέρας μετά τη Χάμας.

Σήμερα ξεκαθαρίσαμε και πάλι τι συμβαίνει σε όσους μας πληγώνουν. Σήμερα δείξαμε για άλλη μια φορά στον κόσμο τη νίκη του καλού επί του κακού» .

‘I’m standing here today to tell you that he [Yahya Sinwar] has been killed’

Benjamin Netanyahu speaks after the IDF confirmed it killed the Hamas leader in southern Gaza yesterday

He adds: ‘The mission ahead of us has not been completed’https://t.co/jhLmGmhVsR pic.twitter.com/OLeeXgI2vE

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2024