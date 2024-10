Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε σήμερα (13/10) τζαμί στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του τις τελευταίες εβδομάδες.

«Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι απώθησε δύο απόπειρες διείσδυσης των ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχή κοντά σε μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο. Οι μαχητές της Χεζμπολάχ πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά των Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή κοντά στο λιβανικό χωριό Ράμια, σύμφωνα με πηγές.

