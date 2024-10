Το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Μαραθωνίου έγραψε η Ρουθ Τσέπνγκετιτς. Η 30χρονη δρομέας από την Κένυα έσπασε τα χρονόμετρα στον Μαραθώνιο του Σικάγο και είναι πλέον η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ

Η Ρουθ Τσεπνγκέτιτς κάλυψε την απόσταση σε 2 ώρες, 9 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα και κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε η Τιγκστ Ασέφα από την Αιθιοπία με 2:11.53 από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 στο Βερολίνο.

Επιπρόσθετα, έγινε η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα των δύο ωρών και δέκα λεπτών.

