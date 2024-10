Ο ιαπωνικός οργανισμός Nihon Hidankyo κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο και την προσφορά του στην προσπάθεια της κατάργησης των πυρηνικών όπλων.

Ειδικότερα, ο οργανισμός έλαβε το βραβείο, «για τις προσπάθειές του να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και για την απόδειξη μέσω καταθέσεων μαρτύρων ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθούν ξανά».

Το κίνημα Nihon Hidankyo είναι οργάνωση των επιζώντων από τις πυρηνικές βόμβες που έπεσαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Ενώ είναι επίσης γνωστό ως Hibakusha.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024