Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Σάμι Μπάσο, ο άνδρας ο οποίος έζησε περισσότερο από κάθε άλλο ασθενή με σύνδρομο προγηρίας.

Πρόκειται για σπάνιο σύνδρομο το οποίο προκαλεί πρόωρη γήρανση του οργανισμού. Οι γιατροί είχαν πει στους γονείς του Μπάσο ότι θα ζούσε το πολύ μέχρι τα δεκατρία του χρόνια.

Εκείνοι, όμως, αναζήτησαν αμέσως την βοήθεια επιστημόνων στην Ευρώπη και ιδίως στην Αμερική, όπου η έρευνα έχει πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο.

Ο Σάμι Μπάσο, με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της Βιτσέντσα, σπούδασε φυσικές επιστήμες και δημιούργησε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αντικείμενο την ασθένεια από την οποία υπέφερε, με στόχο την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών.

Πριν πέντε χρόνια είχε τιμηθεί από τον Ιταλό πρόεδρο της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα με τον τίτλο του ιππότη της ιταλικής αβασίλευτης δημοκρατίας.

“Si può non essere perfetti, non serve essere perfetti per fare qualcosa. L’importante è fare, e non è mai troppo tardi per fare qualcosa”

