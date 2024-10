Νεκρός είναι ο διοικητής της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, Χάντερ Αλί Ταουίλ, μετά από αεροπορική επίθεση των Ισραηλινών Δυνάμεων. Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ του Ισραήλ τονίζει ότι ήταν ανάμεσα στους υπεύθυνους για χτύπημα της οργάνωσης του Λιβάνου τον περασμένο Ιανουάριο.

«Μετά από πληροφορίες του IDF, η IAF χτύπησε και εξολόθρευσε τον τρομοκράτη Χάντερ Αλί Ταουίλ, ο οποίος υπηρετούσε ως διοικητής της εταιρείας Kfarkela της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμολάχ. Ο Ταουίλ ήταν υπεύθυνος για την εκτόξευση εκατοντάδων βλημάτων και αντιαρματικών πυραύλων προς τις ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ

Μαζί με τους τρομοκράτες Μοχάμεντ Χάντερ και Χασάν Ντιρ ελ Ρασένι οι οποίοι εξοντώθηκαν επίσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ταουίλ ήταν υπεύθυνος για την επίθεση με αντιαρματικό πυραύλων στο Κφαρ Γιουβάλ στις 14 Ιανουαρίου 2024, κατά την οποία ο 76χρονος Ισραηλινός πολίτης Mira Η Ayalon και ο γιος της, ο λοχίας πρώτης τάξης (Απ.) Barak Ayalon, μέλος της ομάδας ασφαλείας της κοινότητας στην 769η Περιφερειακή Ταξιαρχία, σκοτώθηκαν» αναφέρει η ανακοίνωση.

⭕️ 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝: 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐟𝐚𝐫𝐤𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐳𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Following IDF intelligence, the IAF struck and eliminated the terrorist Hader Ali Taweel, who served as the Kfarkela…

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2024