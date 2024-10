Στα άκρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά και τη χθεσινή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το Ιράν εκτόξευσε χθες περίπου 200 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας ως αντίποινα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, για τις δολοφονίες των ηγετών της λιβανικής Χεζμπολάχ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Επρόκειτο για τη δεύτερη επίθεση του είδους μέσα σε έξι μήνες. Θα απαντήσουμε λέει το Ισραήλ. Η επίθεση αυτή θα έχει συνέπειες για το Ιράν διαβεβαιώνουν οι ΗΠΑ που βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την απάντηση στο Ιράν. Την ίδια ώρα τα δόντια του επιδεικνύει και το Ιράν. Ο πρόεδρός του Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε το Ισραήλ να μην μπει σε σύγκρουση με το Ιράν γιατί η επίθεση των 200 βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της δύναμης της χώρας.

Εντωμεταξύ οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται βυθισμένη σε εκρηκτική κατάσταση και το Ισραήλ να εξακολουθεί να σφυροκοπά όλη τη νύχτα της Τρίτης τα νότια προάστια της Βηρυτού ενώ ενεργό παραμένει και το μέτωπο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την Παλαιστίνη πέφτουν διαρκώς στο κενό και κάτι τέτοιο δείχνει πιο μακριά από ποτέ πριν.

Ο συναγερμός στη Μέση Ανατολή έχει σημάνει και στην Αθήνα. Σήμερα, Τετάρτης, στις 16:30, συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Ολη η διεθνής κοινότητα είναι σε τρομερή ετοιμότητα καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές εκτοξεύουν εκατέρωθεν απειλές για αντίποινα.

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε χθες Τρίτη, προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δεκάδες πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ και προειδοποίησαν ότι αν το Ισραήλ προβεί σε αντίποινα η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «πιο συντριπτική και καταστροφική», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024