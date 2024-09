Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ρόδρι που θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Στο κυριακάτικο 2-2 της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ ο Ισπανός κεντρικός χαφ αποχώρησε τραυματίας στο 21′ εξαιτίας προβλήματος στο γόνατο του δεξιού ποδιού κι όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις δεν απέφυγε τη ρήξη χιαστού.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν ενημερώσει ακόμη για την κατάσταση του 28χρονου διεθνούς, καθώς περιμένουν μια σειρά νέων εξετάσεων. Στην Ισπανία όμως γνωρίζουν ήδη πως οι χειρότεροι φόβοι του Πεπ Γκουαρδιόλα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.

