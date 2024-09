Η παραίτηση του Adrian Wojnarowski από το ESPN προκειμένου να αναλάβει καίριο πόστο στο κολέγιο St. Bonaventure τάραξε τα νερά στους δημοσιογραφικούς κύκλους των ΗΠΑ.

Ο απόλυτος insider των συμφωνιών στο NBA, ο άνθρωπος που γνώριζε την είδηση πριν καν γίνει είδηση, αφήνει -για την ώρα τουλάχιστον- την ενεργή δημοσιογραφία κι εντάσσεται στο οργανόγραμμα του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης προκειμένου να δουλέψει ως τζένεραλ μάνατζερ. Δεν χρειάζεται δηλαδή ν’ αποκαλύπτει τις πληροφορίες και ανταλλαγές, αλλά ν’ ανακαλύπτει τα ταλέντα που θα εντάσσονται στο ρόστερ των Bonnies – της ομάδας που ηγείται ο Mark Schmidt για 17 χρόνια!

Το St. Bonaventure δεν έχει φτάσει σε Final Four του NCAA από το 1970 και προσλαμβάνοντας τον 55χρονο σήμερα Wojnarowski ελπίζει σε μια διαφορετική προσέγγιση recruiting. «Είναι τεράστια η συγκίνηση να μου δύναται η δυνατότητα να επιστρέψω σε ένα πανεπιστήμιο και σε μια κοινότητα που αγαπώ προσφέροντας από ένα πόστο στους φοιτητές – αθλητές, στους προπονητές και στο ίδρυμά μας», είπε ο Wojnarowski ανακοινώνοντας το αντίο του στο ESPN.

Breaking: ESPN senior NBA insider Adrian Wojnarowski has agreed to become the general manager of the men’s basketball program at St. Bonaventure, he told ESPN.

«I am retiring from a dream job at ESPN and am so incredibly grateful for my time and experiences with the World Wide… pic.twitter.com/UfAXGKtYPN

— ESPN (@espn) September 18, 2024