Σε έναν κόσμο όπου ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή, οι επιστήμονες και οι ερευνητές εργάζονται αδιάκοπα για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη πρόληψή του. Στο παρελθόν τον έχουν περιγράψει ως «μια πληγή που δεν επουλώνεται», υπονοώντας ότι το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι σε θέση να εξαλείψει τα κύτταρα όγκου που εισβάλλουν, όπως εξηγεί το vita.gr.

Τώρα μια νέα ανακάλυψη φαίνεται να επιβεβαιώνει την θεωρία τους. Όπως αναφέρουν στην μελέτη τους, ένα βασικό μόριο φαίνεται ότι μπορεί να επαναπρογραμματίσει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που κανονικά προστατεύουν από λοιμώξεις και καρκίνο, μετατρέποντάς τα σε επιβλαβή κύτταρα που προάγουν την ανάπτυξή του.

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς αυτών των ανοσοκυττάρων είναι σημαντική γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους για θεραπείες που εμποδίζουν την επιβλαβή δραστηριότητά τους, εξηγούν οι ερευνητές πίσω από την μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Καρκίνος VS ανοσοποιητικού

Στόχος των ερευνητών ήταν να διερευνήσουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν μεταξύ των κυττάρων στο περιβάλλον του όγκου και τους υποκείμενους παράγοντες που προκαλούν τον επιβλαβή μετασχηματισμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού από ωφέλιμα σε επιβλαβή.

Κατά την μελέτη τους, διαπίστωσαν ότι ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (Platelet Activating Factor, PAF) είναι το μόριο-κλειδί που ελέγχει το «πεπρωμένο» των κυττάρων του ανοσοποιητικού. Ο PAF φαίνεται ότι όχι μόνο μπορεί να στρατολογεί κύτταρα που προάγουν τον καρκίνο, αλλά καταστέλλει επίσης την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντεπιτίθεται.