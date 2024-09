Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συμμετάσχει σε άλλο εκλογικό ντιμπέιτ απέναντι στην αντίπαλό του, υποψήφια των Δημοκρατικών, αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΙΤΟ ΝΤΙΜΠΕΙΤ!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, μετά τη συμμετοχή του στην τηλεμαχία απέναντι στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Ιούνιο και σε δεύτερη απέναντι στην Χάρις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως οι Αμερικανοί ψηφοφόροι το αξίζουν να έχουν άλλη μια τηλεμαχία μεταξύ της ίδιας και του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές της σε προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα.

Two nights ago, Donald Trump and I had our first debate.

We owe it to the voters to have another debate.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 12, 2024