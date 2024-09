Το τέλος εποχής και η αρχή μιας νέας. Το ποδόσφαιρο αφήνει πίσω του την περίοδο παντοκρατορίας του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο και περνά σε αυτήν των -άξιων- διαδόχων τους.

Η δημοσιοποίηση της λίστας των τριάντα υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα του 2024 δεν περιλαμβάνει τους δύο βετεράνους σούπερ σταρ για πρώτη φορά μετά το 2003 και ο νικητής που θ’ ανακηρυχθεί στην τελετή της 28ης Οκτωβρίου θα είναι εξ ορισμού πρωτάρης.

Φαβορί υπάρχει φυσικά κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Άγγλο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός είχε μια ολόλαμπρη σεζόν με τη «βασίλισσα» (LaLiga, Champions League) και οδήγησε αμέσως μετά τα «τρία λιοντάρια» ως τον τελικό του Euro 2024.

Ο Κιλιάν Εμπαμπέ θα μπορούσε να τον απειλήσει μόνο αν η Γαλλία είχε φτάσει μακριά στην ίδια διοργάνωση, σηκώνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο. Τούτο δεν συνέβη κι ο 25χρονος συμπαίκτης πλέον, που ήταν ντεφορμέ το καλοκαίρι, φαίνεται πως μένει οριστικά εκτός κάδρου.

Αν ένας ποδοσφαιριστής έχει πιθανότητες να κάνει τη μεγάλη έκπληξη, τότε αυτός είναι μονάχα ο Ισπανός «μετρονόμος» Ρόδρι της Μάντσεστερ Σίτι. Μέχρι εκεί όμως.

