Τραγωδία έξω από σχολείο στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε γονείς και μαθητές. Έντεκα άνθρωποι είναι νεκροί, μεταξύ τους 5 παιδιά και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση μεταδίδει το BBC.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και είναι υπό κράτηση, ενώ η Αστυνομία ερευνά αν ήταν ατύχημα ή έγινε σκόπιμα. Εικόνες και βίντεο στα social media δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί κάτω από το όχημα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σκληρές εικόνες

🤍🤍🤍 More than 10 students were killed and injured Tuesday morning as a bus crashed into a sidewalk near school gate in Dongping, E. China’s Shandong Province pic.twitter.com/0rHfSeRgjY

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) September 3, 2024