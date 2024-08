Συνέντευξη Τύπου για το ναυάγιο στο Παλέρμο έδωσε ο εισαγγελέας Αμπρότζιο Καρτόζιο, στο κατάμεστο από δημοσιογράφους δικαστήριο του Τερμίνι Ιμερέζε.

Η βύθιση του σκάφους Bayesian κοντά στο λιμάνι του Πορτιτσέλο οδήγησε στον θάνατο 7 ανθρώπους και μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά ανθρώπινων λαθών, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, που παραβρέθηκε στη συνέντευξη μαζί με εκπροσώπους της Πυροσβεστικής και της υπηρεσίας διάσωσης, καθώς και μέλη της ακτοφυλακής.

‘We would really like to thank them from the bottom of our hearts for their courage’

