Επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέο πλήγμα κατάφερε το Κίεβο στη Μόσχα βομβαρδίζοντας άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, για να προκαλέσει προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην περιοχή, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Πρόκειται για τη δεύτερη γέφυρα που καταστρέφεται από τις ουκρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες, και θα εμποδίσει περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να ανεφοδιάζει στρατεύματα, ελπίζοντας να αποτρέψει περαιτέρω διείσδυση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

Η στιγμή που Ουκρανοί ανατινάζουν τη γέφυρα στο Κουρσκ

JUST NOW: Another bridge was destroyed in the Kursk region

A large Russian force in the border areas is now virtually cut off from supplies. pic.twitter.com/gSxUP4Jr3B

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024