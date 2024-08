Η Μινεσότα είναι μια δύσκολη και «αφιλόξενη» πολιτεία για το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Από το 2000 η υποψηφιότητα των Δημοκρατικών για τη Γερουσία κερδίζει άνευ διαλείμματος το «χρίσμα», χάρη κυρίως στην Έιμι Κλόμπουτσαρ που από το 2006 κατατροπώνει όποιον αντίπαλο κι αν σταθεί απέναντί της.

Ο τελευταίος ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που εξελέγη στη μεσοδυτική «Γη των 10.000 λιμνών» ήταν ο Ροντ Γκρέιμς. Στην αλλαγή της χιλιετίας έγινε η απότομη στροφή και πρώτευσε ο Μαρκ Ντέιτον, προτού το 2006, το 2012 και το 2018 η απόφοιτη νομικός του Γέιλ γίνει η πρώτη γυναίκα γερουσιαστής των ΗΠΑ με σαρωτικά μάλιστα αποτελέσματα.

Την απόλυτη αυτή κυριαρχία της 64χρονης σήμερα Κλόμπουτσαρ θέλει ν’ αμφισβητήσει ένας πρώην παίκτης τριών ομάδων του NBA. Ο Ρόις Γουάιτ είναι μόλις 33 ετών και στη θεωρία δεν διαθέτει το πολιτικό υπόβαθρο για ν’ απειλήσει τη δημοφιλή πολιτικό. Τις εσωκομματικές εκλογές στο ρεπουμπλικανικό κόμμα πάντως τις κέρδισε, έναντι του βετεράνου του Ναυτικού Τζο Φρέιζερ, και πιστεύει πως είναι σε θέση να επαναλάβει τον θρίαμβό του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αποσπώντας την έδρα της Μινεσότα στο ανώτερο όργανο του αμερικανικού Κογκρέσου.

Αν και ενεργά συμμετέχων στις διαδοχικές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στη Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, ο νεαρός πολιτικός ποντάρει πάρα πολλά στη ρητορική Τραμπ – τον οποίο λατρεύει φανατικά.

Αυτοσυστήνεται ο ίδιος ως αυθεντικός πατριώτης, μιλά ανοικτά για το κλείσιμο των συνόρων και κατά των μεταναστών κάθε μορφής, μέμφεται την αυτοδιάθεση των γυναικών, ασπάζεται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας (κορωνοϊός, αντισημιτισμός, επιβολή παγκοσμιοποίησης, εμβολιασμός κ.α) και αντικρούει καθετί που απορρέει από τη woke κουλτούρα και τον ενοχλεί.

Αναπόφευκτο είναι, υπό αυτές τις συνθήκες, να χαρακτηρίζεται από τους αντιπάλους του ως ένα «ακροδεξιός λαϊκιστής», από το στόμα του οποίου ξεχύνεται ομοφοβία και ρατσισμός.

Με τη στάση του ο Ρόις Γουάιτ διεκδικεί να πετύχει στην κεντρική πολιτική σκηνή ό,τι δεν κατάφερε στα παρκέ του μπάσκετ. Μόλις το 2012, ένα χρόνο πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνει draft από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο 21χρονος τότε φόργουορντ άφηνε το πανεπιστήμιο Αϊόβα Στέιτ (στο οποίο είχε πάει γιατί είχε εκδιωχθεί από το Μινεσότα για κλοπές) κι από το #16 της διαδικασίας κέρδιζε μια θέση στο ρόστερ των Χιούστον Ρόκετς.

Οι «ρουκέτες» ήλπιζαν ότι αποκτούσαν ένα εξελίξιμο κολεγιόπαιδο με πολύ καλό κορμί κι έφεση στα double double. Εκείνη την εποχή ήταν μεταξύ των κορυφαίων τριάντα ταλέντων της χώρας, γιατί σκόραρε, μάζευε ριμπάουντ και πάσαρε εξίσου καλά.

Royce White was once one of the top college basketball players in the country. He was drafted 16th by the Rockets in 2012, but never played a game for them. Why not is still a matter of debate. pic.twitter.com/ZqtloITtHU

— E60 (@E60) May 5, 2018