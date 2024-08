Η εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία, μια κίνηση υψηλού ρίσκου, αιφνιδίασε τον ρωσικό στρατό, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη.

Η προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων έχει φτάσει στην ένατη ημέρα της και ο αναλυτής του BBC, Γουίλ Βέρνον γράφει για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο έδαφος.

Η αστραπιαία ουκρανική επίθεση διανύει πλέον την ένατη ημέρα της και η Ρωσία όχι μόνο αγωνίζεται να απωθήσει την Ουκρανία, αλλά εμφανίζεται ανίκανη ακόμη και να σταματήσει την προέλαση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η κρατική τηλεόραση δείχνει εικόνες ρωσικών αρμάτων μάχης που ετοιμάζονται για να σταλούν στην περιοχή του Κουρσκ. Αλλά οι αναλυτές λένε ότι ο ρωσικός στρατός δεν έχει επαρκείς εφεδρείες για την επιχείρηση.

Μητέρες Ρώσων κληρωτών στρατιωτών λένε στους δημοσιογράφους ότι οι νεαροί γιοι τους θα σταλούν σύντομα στην περιοχή – δύσκολα όμως αυτοί θα αποτελέσουν την επίλεκτη δύναμη που είναι απαραίτητη για την απόκρουση των σκληροτράχηλων ουκρανικών στρατευμάτων, σημειώνει ο Βέρνον.

Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα διεξάγει τη δική της επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, ρίχνοντας κατά κύματα στρατεύματα εναντίον των ουκρανικών αμυντικών γραμμών προκειμένου να καταλάβει μερικά χιλιόμετρα εδάφους. Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η Ρωσία έχασε 70.000 άνδρες μέσα σε μόλις δύο μήνες – κατά μέσο όρο περίπου 1.000 άνδρες την ημέρα. Η Ρωσία, όπως φαίνεται, έχει ελάχιστες εφεδρείες που της έχουν απομείνει.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η Ουκρανία διαθέτει καλύτερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων από τους δυτικούς συμμάχους, και καλύτερα εκπαιδευμένους στρατιώτες. Η διοικητική της δομή είναι πιο αποτελεσματική από τη ρωσική. Το Κίεβο εξαπέλυσε την επίθεσή του στο πιο αδύναμο σημείο των ρωσικών γραμμών και οι εξαιρετικά ευέλικτες δυνάμεις του κατάφεραν να εισχωρήσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Πέρυσι, οι μισθοφόροι της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν στασίασαν και βάδισαν εκατοντάδες χιλιόμετρα προς τη Μόσχα. Τότε, όπως και τώρα, ο ρωσικός στρατός φάνηκε αδύναμος να τους σταματήσει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας και ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίζεται να συνομιλεί με τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος δηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέλαβαν 100 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου κατά τις σημερινές επιχειρήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τον στρατηγό Σίρσκι την ενίσχυση των μετώπων του Τορέτσκ και του Ποκρόφσκ εν αναμονή της βοήθειας από τους συμμάχους που περιμένει το Κίεβο.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.

