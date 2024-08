Η Χαμάς επέλεξε τον Mohammed Ismail Darwish για να είναι ο επόμενος ηγέτης της πολιτικής πτέρυγας, μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη 31/7 στην Τεχεράνη.

Ο Darwish, ο οποίος ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές, προσθέτουν οι πηγές.

