Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επίθεση με ρουκέτες σε βάρος του Ισραήλ. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της εκτόξευσε «δεκάδες» ρουκέτες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ (στο βόρειο Ισραήλ) στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες», αναφέρει η ανακοίνωση του φιλοϊρανικού κινήματος.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

BREAKING: Interceptions over Qiryat Shemona in northern Israel after Hezbollah launched at least 50 to 60 rockets from Lebanon.#Israel #Lebanon #Hezbolá #BREAKING pic.twitter.com/cd0loHJ6zY

— Target Reporter (@Target_Reporter) August 3, 2024