Την επετειακή φανέλα που θα φοράει ο Ολυμπιακός την σεζόν 2024-2025 κατά την οποία συμπληρώνοντα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου παρουσίασε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

«100 χρόνια τώρα. Εμείς για εσάς. Και εσείς για εμάς. Μαζί γράφουμε ένδοξη θρυλική ιστορία», γράφει στο μήνυμά που συνοδεύει το βίντεο.

OLYMPIACOS F.C. 24 / 25 HOME JERSEY 🔴⚪️

100 χρόνια τώρα. Εμείς για εσάς. Και εσείς για εμάς.

Μαζί γράφουμε ένδοξη θρυλική ιστορία.

Celebrating 100 years. You and we, together for each other.

Together we write our Legend’s glorious history.#Olympiacos #WeKeepOnDreaming… pic.twitter.com/KwFLAHQGDn

