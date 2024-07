Δεκάδες Δημοκρατικοί μποϊκόταραν την χθεσινή ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο, εκφράζοντας απογοήτευση για τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Μάλιστα, ορισμένοι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε «απεχθείς πράξεις αντιπατριωτικών διαδηλωτών» έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station στην Ουάσινγκτον.

«Καταδικάζω το κάψιμο της αμερικανικής σημαίας. Αυτή η σημαία είναι σύμβολο των υψηλότερων ιδανικών μας ως έθνος και αντιπροσωπεύει όσα υπόσχεται η Αμερική. Δεν πρέπει ποτέ να βεβηλώνεται με αυτόν τον τρόπο», είπε η Χάρις σε ανακοίνωσή της που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Read my full statement on the protests in Washington, D.C. yesterday. pic.twitter.com/zJpZvdQDt9

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 25, 2024