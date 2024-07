Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ισραήλ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά drone που μετέφερε εκρηκτικά εξερράγη στο Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμα οκτώ άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα μετά την επίθεση την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα του Ισραήλ από τους οκτώ τραυματίες οι τέσσερις έχουν τραυματιστεί από τα θραύσματα και το ωστικό κύμα, ενώ οι άλλοι τέσσερις έχουν υποστεί σοκ από την επίθεση. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή.

מטורף: תיעוד פיצוץ הכטב"מ בעיר תל אביב, שומעים זמזום ואז פיצוץ אדיר!

Crazy: Documentation of the UAV explosion in the city of Tel Aviv, you hear a hum and then a huge explosion! https://t.co/DOYFImMPZF pic.twitter.com/wMtqBZHjRg

